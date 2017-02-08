Нещодавно старший лейтенант 831-ї бригади тактичної авіації Михайло Лещенко отримав відзнаку Коледжу Королівських військово-повітряних сил Кранвелл – почесну шаблю. Її вручив армійцеві Державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Феллон. Про це повідомили на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

Почесною шаблею Коледжу Королівських ВПС Кранвелл щорічно нагороджують іноземного курсанта, який продемонстрував найвищі сукупні досягнення в лідерстві й навчальних дисциплінах, а також проявив офіцерські якості вищого ґатунку під час проходження курсу базової офіцерської підготовки Королівських ВПС.

Михайло Лещенко навчався на вказаному курсі з 19 січня по 25 вересня 2015 року. За підсумками навчального року став кращим випускником Коледжу серед іноземців.

– Упродовж усього курсу Михайло показав себе з найкращого боку, став частиною навчальної групи і довів розуміння британського почуття гумору! Його природне лідерство у поєднанні з гарною військовою виправкою забезпечило сталі досягнення на всіх етапах курсу. Він завжди був витривалим і у гарній фізичній формі. Став взірцем для інших іноземних курсантів. За активну участь у навчальних модулях поза межами аудиторії відзначений подякою, – поінформувала під час церемонії вручення аташе з питань оборони при Посольстві Великої Британії в Україні капітан 1-го рангу Королівських ВМС Карен МакТір.

– Курс розділено на три семестри. По закінченні кожного з них вирішувалось питання: курсант переходить на наступний або ж залишається на повторний семестр. Оцінювались не лише наші знання з військових дисциплін, а й лідерські якості під час польових виходів. Інструктори аналізували поведінку та дії кожного курсанта в екстремальних умовах під впливом різних факторів страху. Це була так звана “підготовка військовослужбовців з елементами ризику”. Загалом навчання і практичний вишкіл були скеровані на боротьбу з тероризмом й успішне виконання миротворчих місій, – розповів Михайло Лещенко.

Ігор ПАВЛЕНКО

Журналіст