Ситуація під Авдіївкою залишається складною. За повідомленням голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, терористи вогнем із “Градів” частково зруйнували кілька десятків житлових будинків.

– Величезна потреба у будівельних матеріалах для відновлення житла: склі, шифері, дереві, плівці, лінолеумі. Також необхідні медикаменти для польового шпиталю. Гостра потреба в пальному для генераторів – “зимовому” дизелі й 95-му бензині, – повідомив телефоном Павло Жебрівський із Авдіївки.

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький терміново зв’язався з очільником Донецької адміністрації з пропозицією допомоги.

– Виділяю кошти на допомогу Авдіївці будівельними матеріалами. Також терміново придбаємо електроліхтарі для родин, які залишились без світла. Крім того, плануємо забезпечити півтори сотні літрів пального для генераторів. Окремо домовились із керівником КП “Полтавафарм” Валерієм Прядком щодо чергової партії медикаментів для наших захисників у польовому шпиталі. Закликаю депутатів обласної ради сконсолідувати зусилля для допомоги Авдіївці, нашим захисникам, – наголосив Олександр Біленький.

Свої пропозиції можна залишати у координаційному центрі, який діє в обласній раді, та за телефоном 099-414-16-26 (Євгенія).

Прес-служба обласної ради