На Полтавщині знову зафіксовано спалах африканської чуми свиней (АЧС). Загибель худоби зареєстрували в особистому підсобному господарстві мешканця села Климівка Карлівського району. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби України.

Діагноз встановлено з відібраних проб біоматеріалу фахівцями Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) упродовж 27–30 січня.

Для координації дій, локалізації та ліквідації спалаху державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Карлівській РДА затверджено план заходів із ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту й нагляду. Наразі у селі працюють над локалізацією та недопущенням поширення збудника АЧС.

Зокрема в селі Климівка та трикілометровій зоні навколо села оголошено карантин. Усі свині в селі будуть знищені. Окрім цього, для посилення контролю за переміщенням свиней, які знаходяться у місцевих домогосподарствах, та недопущення на ринках стихійної торгівлі буде створено ветеринарно-поліцейські пости.

Варто додати, що це вже третій за короткий проміжок часу спалах АЧС в області. 26 січня загибель свиней зареєстрували у селищі Котельва, а 24 січня – у Шишаках. Раніше випадки захворювання тварин також було зареєстровано в Гадяцькому та Великобагачанському районах.

Протягом минулого року на Полтавщині загалом було зафіксовано більше десятка випадків захворювання свиней на африканську чуму. Нагадаємо: АЧС – це вірусна хвороба, яка проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиливами у внутрішніх органах. Лікуванню чи профілактиці вона не підлягає. Хворих тварин необхідно знищувати шляхом спалення. Вірус АЧС зберігає свою життєздатність навіть після високотермічної обробки м’яса хворої тварини. Для людини, на щастя, африканська чума свиней загрози для здоров’я не становить.

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”