Високий рівень впровадження новітніх технологій агровиробництва, дотримання сівозмін і добре відпрацьована структура посівних площ – усе це в комплексі сприяє тому, що Полтавщина котрий рік поспіль є лідером серед регіонів України за обсягами валового виробництва зерна, сої. Наша область серед лідерів і в галузі вітчизняного тваринництва.

Згідно з даними департаменту агропромислового розвитку ОДА, у 2016 році виробництво сільськогосподарської продукції у порівнянні з попереднім роком зросло на 3,1 відсотка. Серед регіонів нашої держави область загалом зайняла 2-ге місце за обсягами виробництва валової продукції в сільському господарстві, а в розрахунку на одну особу – четверте.

Водночас Полтавщина продовжує залишатися лідером із виробництва ранніх зернових, кукурудзи на зерно та сої. Рекордними в області у 2016 році були як урожайність, так і валовий збір зерна (5,8 мільйона тонн). Кукурудзи на зерно, зокрема, отримано 4,2 мільйона тонн, а валовий збір сої становить майже 500 тисяч тонн.

Також збільшилося виробництво цукрових буряків. На цукрозаводи загалом надійшло понад 2 мільйони тонн солодких коренів урожаю 2016 року. Такі показники забезпечили області друге місце серед регіонів України. До того ж минулорічний урожай значно перевищує обсяги попереднього маркетингового року.

Про високий рівень агровиробництва на Полтавщині переконливо свідчать і такі дані. Територія сільськогосподарських угідь області становить 5 відсотків від загальноукраїнських площ. Водночас у 2016 році у всіх категоріях господарств вироблено 8,7 відсотка зернових та зернобобових культур (разом із кукурудзою) від загальнодержавного обсягу, понад 15 відсотків – цукрових буряків, 6,2 – соняшнику та 11,4 відсотка сої.

Полтавський край у числі лідерів і за результатами роботи тваринницької галузі. Торік у господарствах усіх форм власності вироблено більше продукції, ніж у 2015 році. Скажімо, молока загалом надоєно близько 800 тисяч тонн (100,2% до 2015 року), м’яса вироблено 114 тисяч тонн (104% до 2015 року), яєць – понад 726 мільйонів штук (108,8% до 2015 року).

Полтавщина посідає перше місце серед регіонів України за обсягами виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (15,8% валового надою в державі). Третє місце посідає область серед регіонів України й за рівнем продуктивності корів. У 2016 році надій молока на кожну фуражну корову склав 6258 кілограмів (по Україні – 5658 кг).

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”