Соціальні орієнтири Ланнівської промислової групи

Опубліковано: 8 Лютого 2017

Як розповів заступник генерального директора товариств “Промінь”, “Ланнівська МТС”, приватних підприємств “Ланна-Агро” і “Ланнівський цукровий завод”, депутат обласної ради Юрій Тимоха, загалом ці підприємства орендують землю близько 4 тисяч пайовиків і забезпечують роботою 1240 працівників. За кожним із цих людей стоять родини з їхніми потребами – побутовими, медичними, освітньо-виховними.
Підприємства, що утворені і працюють на рідній землі, зазвичай найбільш соціально орієнтовані. Ланнівська промислова група (так її називають неофіційно) підставляє своє плече навіть до тих проблем, якими, за великим рахунком, мала б опікуватися винятково влада. За словами голови Карлівської районної ради Петра Світлика, промислова група об’єднує одних із найбільших у районі стабільних платників податків до місцевого й Державного бюджетів.
Для громад і громадян
Кілька фактів голова районної ради Петро Світлик навів як приклад соціальної орієнтації місцевого товаровиробника. Будинок культури у Попівці, де живуть пайовики ТОВ “Промінь”, у минулому році вдалося перекрити за фінансової участі сільського бюджету, але всі види робіт виконані коштами базового підприємства. Така ж робота розпочинається у Федорівці: Будинок культури тут великий, на заміну його даху базове господарство корпорації виділяє близько 400 тисяч гривень. У Ланні перекрито дах сільської ради, планується замінити покрівлю Ланнівського сільського будинку культури. Старе приміщення Ланнівської школи також нещодавно отримало “друге дихання” – на запрошення промислової групи бригада з Полтави перекрила його якісно і швидко. Ціна питання – 500 тисяч гривень. У соціальну сферу вкладаються мільйони. Чи не тому й дітей у школі більше трьохсот, тільки першокласників у цьому навчальному році – 38! Чи багато в Україні сільських шкіл, де набирається по два паралельних класи? Певно, що ні. Демографічна проблема не загрожує тим селам, де дбають про молодь, освіту, дозвілля.

Харчуванням, відпочинком, оздоровленням школярів опікуються підприємства Ланнівської промислової групи.

– Сьогодні, на жаль, підтримки потребують не лише інваліди, ветерани (це навіть не обговорюється), більшість сільського населення не може впоратися з найнагальнішими потребами. Наші підприємства ідуть назустріч і пайовикам, і працівникам, і громадам, – говорить Юрій Тимоха. – Щоб родини змогли підготуватися до опалювального сезону, за потреби авансом виплачували заробітну та орендну плати. Люди утеплювали приміщення, міняли котли, вікна. Оце і є реальна соціальна спрямованість. За рахунок підприємств забезпечуються продуктами харчування школи, дитячі садочки у всіх селах, де мешкають наші пайовики і працівники.
Що новенького?
Ідеться не про новини в телевізорі, а про матеріальні речі, необхідні сільським людям і сільським дітям не менше, ніж міським. Ланнівська сільська рада об’єднує 5 населених пунктів: Ланну, Коржиху, Чалівку, Львівське, Куми. Загалом це близько 4 тисяч населення. І якісні послуги їм потрібні у широкому асортименті.
Такі об’єкти, як, скажімо, олійниця чи крупорушка, є у більшості потужних товаровиробників, є вони і в Ланні. І пекарня є – тутешній хліб уже склав добру конкуренцію продукції інших виробників на прилавках магазинів майже усіх населених пунктів району. Люди віддають йому перевагу не лише за відмінний смак, а й за якість, адже всі інгредієнти – “власні”, перевірені, винятково “внутрішнього” виробництва. Хліб, булочки, пиріжки із Ланнівської пекарні впевнено завойовують ринки двох областей – Полтавської і Харківської.
Та чи багато підприємств у сільській місцевості можуть похвалитися власним побуткомбінатом? У Ланні нещодавно запрацював такий заклад у відремонтованому, затишному приміщенні. Систему опалення довелося монтувати заново.
– Чому саме побуткомбінат? Так багато сільських жінок хочуть мати манікюр-педикюр? – запитую у керівника.
– Ну не в райцентр же їздити, щоб постригтися! – відповідає Юрій Тимоха. – І хто сказав, що сільській жінці не потрібна гарна зачіска чи педикюр? А тутешня швейна майстерня приймає замовлення на пошив та ремонт одягу від населення.
Новенький дитячий майданчик, встановлений коштами сільської ради, потребував огорожі, освітлення і твердого покриття. Такі роботи профінансували базові підприємства, і тепер є де побавитися малюкам, а батьки можуть не хвилюватися за їхню безпеку.
І зовсім новенький у селі спортивний майданчик зі штучним покриттям. Відтепер діти зможуть грати у міні-футбол, волейбол на свіжому повітрі.
Дороги новенькими не назвеш, будувалися вони, як і скрізь, у часи розквіту колгоспів. Та, щоб побороти дорожню розруху, при ПП “Ланна Агро” створили спеціальну бригаду, закупили зріз – зняті з розбитих доріг залишки асфальту. Для вторинної переробки цього зрізу місцеві фахівці зробили спеціальну техніку, на якій варять матеріал для латання дірок. Тому всі дороги відремонтовані.
Найновішим буде в Ланні потужний елеватор, від цього будівництва на соцрозвиток громада отримає за угодою додаткові кошти. Сам же елеватор, зведення якого вже розпочалося, це додаткові робочі місця в селі.
Для духовних потреб прихожан – величний і красивий храм Святого Благовірного Князя Олександра Невського, що будувався також за прямої фінансової участі базових підприємств.
Моє житло – моя фортеця
Тільки у 2016 році на роботу на підприємства корпорації прийнято 12 молодих спеціалістів. Кожен спеціаліст має і перспективи, й гідні умови для роботи. Менше року пропрацювала зоотехніком Тетяна Білан, яка була призначена головним зоотехніком ПП “Ланна-Агро”.
Для таких, як вона, у перепланованому, відремонтованому й утепленому колишньому гуртожитку (радянського зразка з “коридорною” системою) були введені в експлуатацію три квартири для сімей і шість “малосімейок”. До реконструкції у приміщенні не було елементарних зручностей, навіть воду носили знадвору відрами. Тепер його перетворили на комфортне житло – обладнали квартири індивідуальним опаленням, сантехнікою, побутовими приладами.
Молоді спеціалісти одразу отримують квартири з усіма зручностями, побутовою технікою, меблями і навіть посудом у красивому будинку на двох господарів. Молодь таке ставлення цінує, адже далеко не кожному щастить у молодому віці вирішити житлові проблеми. Вишукуються ж такі цінні кадри із залученням викладачів Полтавської державної аграрної академії.
Для амбулаторії загальної практики – сімейної медицини приміщення реконструйовано коштами базових підприємств спільно із сільською радою, відремонтована система опалення. Завідуюча амбулаторією Марина Загороднікова теж отримала житло за сприяння промислової групи.
Якщо господарства соціально спрямовані, як у Ланні, вони не лишаються осторонь літнього оздоровлення дітей (це і безкоштовне харчування, і гроші), ремонтів шкіл, будинків культури. Базові підприємства фінансують проведення днів села.
Наша бесіда із депутатом обласної ради Юрієм Тимохою закінчилася на оптимістичній ноті:
– Хочу розширювати виробництво, більше створювати, щоб люди, які мешкають у селах, не були нічим обділені. Щоб дорослі мали роботу, діти – затишні виховні та навчальні заклади, щоб було де відпочити. Врятуємо села від руйнації: Україна матиме шанс стати справді цивілізованою європейською державою.

Ольга ЩЕГЛОВА
“Зоря Полтавщини”

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Рубрика: ГОЛОВНА, Найкраще
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