Із нагоди Дня пам’яті Героїв Крутів у Полтаві, біля пам’ятника Загиблим українським козакам, відбулися мітинг та покладання квітів.

У заході взяли участь керівники області, міста, представники духовенства, трудових колективів, громадськості, творчої інтелігенції, молодь.

Учасники мітингу говорили про патріотизм і мужність київських студентів та гімназистів, які у січні 1918 року під станцією Крути на Чернігівщині затримали наступ більшовицьких військ на столицю України. Подвиг Героїв Крутів дав можливість уряду УНР продовжити переговори, які завершилися підписанням Брестського миру, згідно з яким ряд країн Європи визнали незалежність Української Народної Республіки, а більшовики були вимушені залишити територію України.

Хвилиною мовчання та покладанням квітів учасники мітингу вшанували пам’ять студентів і гімназистів – Героїв Крутів, а також наших сучасників, які поклали життя на олтар боротьби за свободу й незалежність України.

– Ми сьогодні вшановуємо пам’ять людей, які боролися за утвердження суверенного права нашого народу на власну державу. І хлопці, які загинули 100 років тому, теж боролися за це. Саме в цьому, мабуть, і є основа майбутнього нашої держави, – зазначив голова ОДА Валерій Головко.

У Полтаві вшанували й загиблих майданівців та бійців АТО. До пам’ятних знаків на честь героїв прийшли їхні рідні. Поклали квіти також до пам’ятника Героям Небесної Сотні, пам’ятника полтавцям, загиблим в АТО, та до могил захисників сучасної України на міському кладовищі. Біля кожного пам’ятника на Алеї Героїв запалили лампадку. В Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка з нагоди Дня пам’яті Героїв Крутів відбувся вечір-реквієм.

Людмила АРХИПЕНКО

Журналіст