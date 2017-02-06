Визначено переможців обласного етапу конкурсу “Учитель року-2017”. Їх нагородили у Полтавському художньому музеї (Галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка, де й відбулися тематичні урочистості.

Цьогоріч оргкомітет конкурсу одержав 82 заявки. Відбірковий етап подолали 20 педагогів. Змагалися в чотирьох номінаціях – “Біологія”, “Інформатика”, “Музичне мистецтво”, “Початкова освіта”. Випробування проходили в три етапи – майстер-клас, практична робота й проведення уроку на базі Полтавської ЗОШ І–ІІІ ступенів №5.

– Обласний конкурс відбувається вже 22-й рік поспіль. Щоразу в ньому беруть участь найкращі. Журі було дуже складно визначити переможців, бо кожен із учителів – індивідуальність. Нині ми будуємо концепцію нової української школи, але освітяни вже працюють за нею, – зазначила директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Харченко.

За словами проректора з науково-методичної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського Наталії Корягіної, конкурсанти вирізнялися інноваційними підходами до викладання, використанням сучасних мультимедійних презентацій, застосуванням інтерактивних методів навчання. Переможці вразили педагогічною майстерністю, вмінням проводити урок, а також знаннями як предмета, так і методики його викладання. Учням сподобалися заняття, проведені ними.

– Працюю над проблемою формування лідерської компетентності учня й учителя початкової школи за допомогою використання інформаційно-комунікативних технологій, – розповідає педагог Кременчуцького ліцею №11, переможниця у номінації “Початкова освіта” Наталія Тарасенко. – Із 2009 року наш заклад розробив модель лідера-учня від першого до одинадцятого класу і лідера-вчителя. Цю програму затвердили в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти у Києві. Нині впроваджуємо. У результаті зросла учнівська активність – діти беруть участь у багатьох конкурсах, проявляють себе, старшокласники пишуть науково-дослідницькі роботи. У дітей зростає інтерес до навчання, повага до вчителя, який має бути сучасним. Цей конкурс – можливість поділитися своїми напрацюваннями, а також мотивація для подальшої творчої діяльності. Гідна оцінка роботи, як і в кожній професії, дає старт до нових звершень. Крім того, конкурс трішечки підвищує авторитет вчителя, який у нашому суспільстві чомусь перебуває не на достатньо високому рівні. Окрім проблем в освітній сфері, про які постійно говорять, є ще й надбання, прогрес. Це дуже важливо, про це потрібно говорити.

– Сфера моїх інтересів – впровадження мультимедійних технологій на уроках. Розробляю проекти сама й застосовую на заняттях. Ідемо з учнями в ногу з часом, використовуємо новітні ґаджети. Уроки нестандартні. Це підтримує увагу й зацікавленість предметом. Наприклад, школярі під час занять беруть участь у тематичних іграх “Мільйонер”, “Найрозумніший”. Такі уроки ефективніші й дають кращий результат, – пояснює учитель Кременчуцької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №1, переможниця у номінації “Музичне мистецтво” Ольга Лашина. – Любов учителя до своєї дисципліни передається учням. Музика в дітей – улюблений предмет. Вони приходять на уроки музики відпочити: не постояти на голові, а отримати естетичне задоволення від спілкування з педагогом, між собою й провести час із користю, доторкнутися до мистецтва.

Учитель Полтавської спеціалізованої школи-інтернату ІІ–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка Ольга Котлярова вирішила також спробувати власні сили на цьогорічному конкурсі й поділитися надбаннями з колегами. У результаті здобула перемогу в номінації “Інформатика”.

– Враження від участі в конкурсі залишилися дуже приємні. Коли готувалася, думала, що буде складно, проте під час випробувань панувала така доброзичлива атмосфера. Я побачила чимало цікавих напрацювань колег. Чудові діти, хороші педагоги Полтавської школи №5. Отримала задоволення від участі в цьому конкурсі, – поділилася враженнями Ольга Котлярова.

– Особливістю моїх майстер-класу й уроку (незалежно від теми) є мотивація учнів до здорового способу життя. Здоров’язбережувальні форми навчання застосовую кожного заняття, – розповіла учитель Полтавської гімназії “Здоров’я” №14, переможниця в номінації “Біологія” Наталія Пилипенко. – Хоча нині багато говоримо про інформаційні технології, все ж таки майстерність учителя – в умінні поєднувати різні форми і методи роботи, не лише інформаційно-комунікаційні, а й стандартні та творчі підходи до навчання дітей. Дякую організаторам конкурсу за можливість показати свою роботу, міському методичному кабінету, колегам по гімназії за підтримку.

Кращі педагоги Полтавщини – переможці та лауреати обласного етапу – одержали дипломи та грошові премії. Концертну програму освітянам подарували камерний оркестр і квартет саксофоністів Полтавського музичного училища імені М.В. Лисенка.

Переможці обласного туру конкурсу “Учитель року-2017” у березні представлятимуть наш край на всеукраїнському рівні.

Анна Васецька.