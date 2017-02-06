Тринадцята сесія обласної ради сьомого скликання, у роботі якої взяли участь голова облдержадміністрації Валерій Головко, народний депутат України Руслан Богдан, розглянула майже 4 десятки питань.

Відзнаки за вірність Україні

Сесійний день випав на період важких боїв і численних втрат на сході України. Після хвилини мовчання за загиблими, зокрема й за земляком-кременчужанином Петром Боцулою, санітаром 8-ї окремої автомобільної санітарної роти, який помер від серцевого нападу 22 січня цього року, відбулася церемонія нагородження. Відзнаки вручали голова облради Олександр Біленький (БПП) та голова облдержадміністрації Валерій Головко.

За мужність і героїзм, вірність військовій присязі Почесною відзнакою обласної ради, нагрудним знаком “За вірність народу України” І ступеня нагороджено посмертно: солдата, водія-гранатометника 131-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України Романа Василенка (нагороду отримала мати бійця Марія Іллівна), заступника командира розвідувального підрозділу 5-го батальйону Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор” Сергія Гунька (нагороду отримала дружина бійця, командир 17-ї резервної сотні ДУК “Правий сектор” Тетяна Черкаська), бійця 1-ї штурмової роти ДУК “Правий сектор” Едуарда Зебіна (нагороду отримали мати Людмила Миколаївна та син Віктор), майора окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України Дениса Лесняка (нагороду отримала дружина Тетяна Валеріївна), бійця 1-ї штурмової роти ДУК “Правий сектор” Вячеслава Литовченка (нагороду отримала мати Лідія Гаврилівна).

Наказом Всеукраїнського об’єднання громадян “Країна” Вячеслава Литовченка також нагороджено знаком народної пошани – орденом “За мужність і відвагу”.

Почесною відзнакою обласної ради, нагрудним знаком “За вірність народу України” І ступеня нагороджені командир розвідки ДУК “Правий сектор” Станіслав Карбань та боєць ДУК “Правий сектор” Володимир Отченашенко.

Зала супроводжувала процедуру нагородження оплесками і попри “Прошу сідати” продовжувала синхронно аплодувати стоячи – загиблому Едуарду Зебіну, його заплаканій мамі й маленькому синові, якого чи не вперше в житті назвали по-дорослому Віктором Едуардовичем… І всім, хто поліг на буремному Донбасі та хто в жорстоких боях захищає Вітчизну.

Відеозвіт голови облради взято до відома

Після оприлюднення суспільно значущих питань представниками депкорпусу та громадськості заслухали запити депутатів Наталії Макаруші (“Укроп”) – про необхідність почати передачу майна комунальних підприємств “Полтаватеплоенерго” та “Полтававодоканал” у комунальну власність міста Полтави; Володимира Бобиля (“Батьківщина”) – про екологічну ситуацію в Базилівщині Машівського району. За словами депутата, там є “свердловини”, з яких можна “добувати” багатства наших надр з допомогою відра та мотузки. Тому терміново потрібно зробити аналіз, що це за рідина, як вона потрапила у верхні шари грунту, хто в цьому винен і наскільки масштабні екологічні наслідки такого явища.

Депутати заслухали і взяли до відома відеозвіт голови облради Олександра Біленького (БПП) про підсумки річної роботи на займаній посаді. Обговорювали дуже активно. Депутати Валерій Капленко (БПП), Віктор Скочко (АПУ), Сергій Соловей (“Укроп”), Руслан Рогов (Радикальна партія Олега Ляшка) були одностайні у тім, що звіт спочатку варто було представити депутатським фракціям, оскільки це, на їхню думку, фактично звіт облради перед виборцями. Свої думки висловили Іван Сидоренко (“Укроп”), Олександр Алексюк (“Опозиційний блок”), Валерій Калюжний (Радикальна партія Олега Ляшка). Петро Ворона (БПП) зауважив, що варто було б таку інформацію попередньо розсилати депутатам для ознайомлення. Як структурований і змістовний, звіт підтримали депутати Людмила Овчаренко (“Відродження”), Наталія Макаруша (“Укроп”), Андрій Пісоцький (БПП). Голова ОДА Валерій Головко наголосив, що рік був складний, пройшов у постійному пошуку компромісів, що дуже непросто. Адже кожна з 10 фракцій відстоює свої позиції. Валерій Головко подякував доповідачу за здатність об’єднувати різні точки зору, професійний ріст на посаді голови самоврядного органу. Адже єдність депутатського корпусу, попри все, вдалося зберегти.

Надракористувачам – знову “ні”

Усі чотири звернення, що надійшли від Державної служби геології та надр України щодо спеціальних дозволів на видобуток газу, нафти, конденсату, супутніх компонентів, депутати відхилили, так само, як і пропозицію повернутися до одного зі звернень повторно.

Ухвалили кілька цільових регіональних програм, до деяких внесли зміни. Таким чином вдалося підтримати аеропорт Полтави, дорожнє господарство області, закупівлю спецтехніки для Пирятинського району тощо. Також внесли зміни до показників обласного бюджету на поточний рік, прийняли ряд звернень до центральних органів влади.

Нарешті зрушили з місця ініційовані Анатолієм Ханком (“Свобода”) питання щодо долі двох обласних премій – їх три сесії поспіль вирішити не вдавалося. Обласну премію імені Юрія Горліса-Горського таки заснували, за що заступник голови облради й очільник фракції “Свободи” щиро подякував колегам. Питання про відміну обласної премії імені Лялі Убийвовк із порядку денного зняли: якщо знову на її здобуття не надійде жодної роботи, воно вирішиться автоматично.

І ще одне питання “з бородою” – про зміни у складі депутатських комісій. Якщо депутата Олександра Сиченка (Радикальна партія Олега Ляшка) до профільної депутатської комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення включили одразу, то депутат Віталій Бабак (“Свобода”) до обраної ним бюджетної комісії знову потрапити не зміг. Тому пообіцяв брати участь у її роботі навіть не будучи членом цієї комісії.

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По закінченні сесії голова облради Олександр Біленький відповів на запитання журналістів. Він зазначив, що збільшення апарату облради є виправданим, бо за кількістю питань на розгляді нинішнє скликання значно випереджає два попередніх. І якщо дехто з депутатів хоче отримувати позитивні рішення, внісши свої питання з порушенням, буквально перед початком роботи сесії, то звинувачувати потім у чомусь апарат, як мінімум, неправильно. Відповідаючи на запитання, чому депутати не підтримали звернення щодо звільнення з посади голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої, Олександр Біленький зазначив, що звернення, внесені напередодні сесії, традиційно голосів не набирають, оскільки не встигають попередньо проходити через комісії, фракції.

Щодо призначення керівника “Полтававодоканалу”, за кандидатуру якого не набралося більшості голосів депутатів, голова облради повідомив, що питання буде винесене на сесію в лютому. Ця історія, за словами голови облради, також має свої корені: ті, під чиєю “парасолькою” знаходиться підприємство, віддавати його не хочуть.

Як пояснив Олександр Біленький, робота з потенційними надракористувачами щодо сплати 5 відсотків ренти у місцеві бюджети в обмін на дозволи просувається, хоч і повільно. Голова облради висловив обережні сподівання, що вже у лютому, можливо, вдасться проголосувати за певні погодження, але виключно після укладення соціальних угод із видобувниками і перерахування ними коштів.

Ольга ЩЕГЛОВА

“Зоря Полтавщини”