345 рішень, 12 сесій, 128 засідань постійних комісій – такий результат роботи обласної ради сьомого скликання за перший рік каденції.

Олександр Біленький, підбиваючи підсумки, окремо подякував колегам за підтримку 16 проектів рішень, які підготував особисто. Головним же результатом вважає консолідовану роботу депутатів, постійний діалог із громадою області.

– Ми спробували змінити формат спілкування з громадянами. 70 відсотків звернень мешканців районів та міст області вирішено. Усього за цей час поспілкувався більш ніж із 700 представниками місцевих громад і активістами громадських організацій щодо вирішення проблем територій, – наголосив голова облради.

Створено Асоціацію органів місцевого самоврядування Полтавщини, запроваджено низку освітніх програм для депутатів обласної ради, у яких знані українські та європейські експерти ділились досвідом у найрізноманітніших галузях.

Рік депутати консолідовано відмовляли у дозволах на використання надр задля спільного результату – ухвалення законопроекту 3038. Тепер місцеві громади отримають 5 відсотків ренти від використання надр не лише на Полтавщині, а й у всій країні.

Останній конкурс проектів розвитку місцевих громад став наймасштабнішим за всю його історію: фінансується 81 програма на суму 21 мільйон гривень. Олександр Біленький подякував колегам за підтримку пропозиції збільшити фінансування наступного конкурсу ще на 10 мільйонів гривень.

Почалася реалізація проекту “бюджету участі”, впроваджуються програми електронного документообігу та вивчення англійської мови для депутатів і службовців місцевих рад.

Вибудувана система публічного обліку ліків, придбаних за бюджетний кошт, – пілотний проект стартував у вересні 2016-го на базі поліклініки обласної лікарні імені М. Скліфосовського. Наразі в області працює електронний реєстр, до якого включені усі заклади охорони здоров’я.

Призначення керівників підприємств відбувається за прозорими конкурсами. Зміни, зокрема, у роботі КП “Полтавафарм” дозволили відкрити нові аптеки у Полтаві, Опішні, Кременчуці, Чорнухах, Миргороді й невеликих селах області. Запрацювали соціальні програми, зокрема забезпечення учасників АТО ліками з мінімальною 5-відсотковою націнкою.

– У співпраці з патріотами-волонтерами допомагали і будемо далі допомагати бійцям у зоні АТО. Жоден депутат обласної ради, який звертався до мене за допомогою в організації поїздок на передову до наших воїнів, не отримав відмови. На допомогу нашим захисникам витратив понад 200 тисяч гривень особистих коштів, – зазначив голова облради.

Полтавщина офіційно взялась допомагати потерпілим від російської агресії областям. Влітку 100 дітей зі сходу України відпочивали за бюджетний кошт у оздоровчих закладах області. Нові вікна з Полтавщини отримала одна із шкіл Мар’їнки на Донеччині.

На ліквідацію наслідків буревію з епіцентром у Лубенському та Чорнухинському районах лише фракцією БПП у обласній раді зібрано понад 110 тисяч гривень, які направили для відновлення помешкань. Як зазначив голова облради, він особисто виділив на покрівельні матеріали для мешканців Чорнух майже 29 тисяч гривень.

– Та найголовніше – після мого звернення райони і міста області об’єднались у допомозі постраждалим територіям. Такої ініціативи до цього не було, – наголосив Олександр Біленький. – Я – прибічник програми енергоефективності, яку потрібно негайно розробити для Полтавщини. А до того часу, на підтримку цієї ініціативи, власним коштом забезпечив пластикові вікна і двері в освітніх навчальних закладах у Лубенському, Семенівському, Гребінківському, Решетилівському районах. Також школи громади Полтавщини отримали комп’ютерну та оргтехніку. Ми домоглися підтримки у Міністерстві транспорту та інфраструктури Програми розвитку внутрішнього річкового транспорту, що дозволить дещо розвантажити дороги області. На їх ремонт у 2106 році з обласного бюджету виділено загалом 85 мільйонів гривень.

Олександр Біленький серед культурних та спортивних досягнень області окремо відзначив те, що решетилівська вишивка за підтримки міністра культури України Євгена Нищука стане етносимволом найпопулярнішого пісенного конкурсу Європи – Євробачення, який цьогоріч прийматиме Україна.

У царині міжрегіонального співробітництва підписано Меморандум між Полтавською, Івано-Франківською та Закарпатською областями, що передбачає обмін досвідом співпраці з підприємствами нафтогазодобувної галузі, розвитку лісового господарства, культури та освіти.

– Про свою діяльність депутата Полтавської обласної ради я прозвітував 10 грудня перед решетилівською громадою, яка мене обрала. Лише за рік ми виконали зобов’язання, взяті на всю каденцію. На вирішення проблемних питань витратив за цей час майже два мільйони гривень власних коштів. Адже нести відповідальність за кожну обіцянку – наш обов’язок. Єдність депутатів у обласній раді – найбільший здобуток для громади Полтавщини.