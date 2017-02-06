Полтавський автоагрегатний завод, підприємство групи “КрАЗ”, за дванадцять місяців минулого року на 8,6 відсотка збільшив обсяги реалізації продукції порівняно з 2015 роком. Протягом звітного періоду підприємство реалізувало товарів на 143,2 мільйона гривень. При цьому продажі гальмівної апаратури склали майже 115 мільйонів гривень (приріст до 2015 року – 3,8 відсотка), товарів народного споживання – понад 23 мільйони гривень (збільшення майже на 40 відсотків).

У загальному обсязі відвантаженої у 2016 році продукції експортні поставки склали більше половини – 68,5 відсотка, в якій частина гальмівної апаратури – майже 80 відсотків.

За результатами роботи торік ПАТ “Полтавський автоагрегатний завод” на 57,4 відсотка збільшив обсяги експорту до Республіки Білорусь, відновив поставки (переважно новим контрагентам) до Азербайджану, Грузії, Киргизстану і Швеції.

У цілому, за підсумками 2016 року, частка відвантаженої на експорт продукції збільшилася порівняно з 2015 роком на 6,5 відсотка.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст