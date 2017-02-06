У Туреччині триває перший у нинішньому році тренувальний збір полтавської “Ворскли”. Наші земляки провели три спаринги. У першому матчі підопічні Василя Сачка поступилися футбольному клубу “Дунав”, який посідає шосте місце із чотирнадцяти команд вищого ешелону Болгарії, – 1:5. Гол престижу у полтавців з пенальті забив Дегтярьов.

Четверта на проміжному фініші польської Екстракласи команда “Термаліка” була наступним суперником “ворсклян”. “Зелено-білі” програли з мінімальним рахунком – 0:1.

Після двох “глевких млинців” нового сезону в третьому двобої “Ворскла” святкувала перемогу над “Піріном” – четвертою командою Болгарії – 2:1. У полтавців відзначилися Загорулько і Хльобас.

Богдан ЛЕБІДЬ

Журналіст