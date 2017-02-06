Відбулися чергові тури Української хокейної ліги. ХК “Кременчук” вдома приймав лідера першості – клуб “Донбас”. Господарі – підопічні головного тренера Дмитра Підгурського – виграли з рахунком 6:1, чотири з шести шайб були забиті в третьому періоді. По двічі ворота суперників вражали Гніденко і Кузьмик. По одній шайбі записали на свій рахунок Грищенко і Петранговський. Таким чином, “Кременчук” отримав найбільшу перемогу в протистояннях із “Донбасом”.

Наступну зустріч наддніпрянські хокеїсти провели у Харкові, де здолали місцевий “Витязь” – 3:5 (0:4, 1:0, 2:1). У наших земляків відзначилися Андрейків, Кірющенков, Коваленя і двічі Коренчук.

ХК “Кременчук” очолив турнірну таблицю. В його активі 81 очко. Стільки ж у команди “Донбас”, але наддніпрянські хокеїсти мають кращу різницю забитих і пропущених шайб.

Степан КРАВЧЕНКО

Журналіст