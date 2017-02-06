З учнями школи № 25 у Полтаві та вихованцями Центру соціально-психологічної реабілітації дітей поспілкувалися майстер спорту міжнародного класу з плавання, учасниця Олімпійських ігор 1988 року Світлана Копчікова, майстер спорту України з плавання, учасник Олімпійських ігор у Ріо Любомир Лемешко, відповідальний секретар відділення НОКУ в Полтавській області Інесса Гетьман, стипендіат НОКУ атлет Бачукі Дарсанія. Діти дізналися про історію олімпійського руху в світі, взяли участь у розминці з олімпійцями. Гості подарували школі спортивний інвентар для занять фізкультурою. Діти ставили олімпійцям запитання, отримували сувеніри від НОК України та автографи учасників Олімпійських ігор на футболках і плакатах.

Акція проекту НОК України “Dо like OLYMPIANS” реалізується спільно з фундацією “Кока-Кола”, а “Чат з олімпійцями” нового проекту “OlympicLab” проводиться Національним олімпійським комітетом за підтримки МОК.

Валентина ПЕТРЕНКО

Журналіст