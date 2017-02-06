Спілкування зі спортсменами

Опубліковано: 6 Лютого 2017

З  учнями школи № 25 у Полтаві та вихованцями Центру соціально-психологічної реабілітації дітей поспілкувалися майстер спорту міжнародного класу з плавання, учасниця Олімпійських ігор 1988 року Світлана Копчікова, майстер спорту України з плавання, учасник Олімпійських ігор у Ріо Любомир Лемешко, відповідальний секретар відділення НОКУ в Полтавській області Інесса Гетьман, стипендіат НОКУ атлет Бачукі Дарсанія. Діти дізналися про історію олімпійського руху в світі, взяли участь у розминці з олімпійцями. Гості подарували школі спортивний інвентар для занять фізкультурою. Діти ставили олімпійцям запитання, отримували сувеніри від НОК України та  автографи учасників Олімпійських ігор на футболках і плакатах.
Акція проекту НОК України “Dо like OLYMPIANS” реалізується спільно з фундацією “Кока-Кола”, а “Чат з олімпійцями” нового проекту “OlympicLab” проводиться Національним олімпійським комітетом за підтримки МОК.

Валентина ПЕТРЕНКО
Журналіст

Print Friendly

Related posts:

  1. Майстер-класи від відомих спортсменів
  2. Олімпійський день
  3. Державні нагороди – олімпійцям
  4. Швидше, вище, сильніше
Рубрика: ГОЛОВНА
«
»
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати
12345 (Без оцінки)
Loading...

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.

:?
Вітаємо, Гість
Ввійти Реєстрація
Скайт. Розробка сайтів в Полтаві