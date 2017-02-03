У Полтаві вперше відбулися показові виступи з кросфіту “Сила нації” серед бійців і ветеранів АТО. У змаганнях взяли участь важко поранені під час бойових дій на сході України військові, які пережили ампутацію кінцівок або змушені пересуватися в інвалідному візку, йдеться у повідомленні ОКІА “Новини Полтавщини”. Подібні заходи вже пройшли у Києві, Харкові та Маріуполі.

До Полтави приїхали автори проекту – бійці Вадим Довгорук і Дмитро Медведь, щоб взяти участь у показових виступах і підтримати побратимів. Привітав учасників “золотий” чемпіон минулорічних Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро кременчужанин Сергій Ємельянов, який виграв гонку на каное. Він побажав учасникам успіхів і сил, а всім присутнім – миру.

У заході взяли участь бійці з усієї України. Полтавщину ж представляли Володимир Донос, Костянтин Фішер та Олександр Піддубний. Для двох із них ці виступи стали першими.

Олександр Піддубний проходив службу разом зі зведеним загоном полтавських правоохоронців неподалік Дебальцевого. Під час виконання бойового завдання ворог із мінометів обстріляв позиції українських бійців. Олександр отримав важке поранення, внаслідок якого втратив руку.

Снайпер Костянтин Фішер родом із Полтавського району, мешкав у Степному. Нині проживає у Києві. Наприкінці 2014-го пішов захищати Україну. Воював у зоні АТО на території Донецької та Луганської областей. 1 грудня 2015 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Новгородське на Донеччині Костянтин потрапив під кулеметний обстріл. Отримав тяжке поранення у ліве коліно з крупнокаліберного кулемета ДШК. Врятував чоловіка товариш по службі, який витяг пораненого з-під обстрілу і ніс на руках понад кілометр. Дорогою боєць кілька разів непритомнів, адже втратив багато крові. До речі, Костянтин Фішер є учасником відомого соціального мультимедійного проекту “Viva! Переможці”.

Володимир Донос – учитель фізкультури з Гадяча. В зону АТО пішов військовим санітаром у складі 42-го батальйону територіальної оборони. Потрапив до “Іловайського котла”. Був поранений у ногу, але в аптечці не було ні кровоспинних препаратів, ні протишокового знеболювального, лише джгут, який Володимир зміг накласти собі на рану. Товариш відтяг його від лінії вогню у ліс та обіцяв повернутися з допомогою. Проте в зону обстрілу допомога прорватися вже не змогла. П’ять діб Володимир лежав у лісі серед мертвих тіл своїх однополчан. Без води, їжі, шансу на медичну допомогу. Його знайшли місцеві жителі, відвезли до лікарні, де чоловік потрапив у полон. Через 17 днів його обміняли. Після пережитого пекла наш земляк віднайшов у собі сили і продовжує навчати дітей у школі, зокрема й основам виживання в екстремальних умовах. До слова, Володимир Донос став одним із героїв книги Євгена Положія “Іловайськ”.

Під час виступів із кросфіту учасники показали неймовірні результати та незламність духу. Попри біль і втому бійці з посмішкою пройшли всі випробування. Ніхто не здався й не відступив. Герої віджималися, качали прес, “пливли” 800 метрів на гребному тренажері, виконували станову тягу зі штангою вагою 35 кілограмів, піднімали гирі та гантелі.

Для учасників заходу і глядачів виступили члени збірної команди України зі спортивних танців на візках. Під час змагань автор пісень і виконавець Андрій Антоненко (проект “Riffmaster”) запропонував присутнім взяти участь у флешмобі #pushupchallenge, віджавшись від підлоги 22 рази. Ідею підтримали не тільки учасники “Сили нації”, а й глядачі, зокрема і дівчата.

Флешмоб розпочали в Україні, щоб привернути увагу до проблеми українських ветеранів, які мають посттравматичний синдром. Естафету ж започаткували у США, коли з’ясувалося, що 22 ветерани щодня вчиняли самогубство. І саме через це, аби привернути увагу суспільства, запровадили флешмоб, умовою якого було віджимання 22 рази впродовж 22 днів. Крім того, у спортивній залі ПУЕТу, де й відбувся захід, встановили скриньку благодійності, щоб відвідувачі могли зробити свій внесок у реабілітацію поранених бійців.

У підсумку змагань всі учасники отримали почесні грамоти й нагороди, а також авторські кубки. Організатори подарували бійцям новенькі ґаджети.