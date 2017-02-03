За минулий рік на території області сталося десять масштабних надзвичайних ситуацій: пожежі, харчові отруєння, ДТП із загибеллю людей, стихія з градом, випадки африканської чуми свиней. Надзвичайних подій виникло більше трьох тисяч, із них понад тисячу – дорожньо-транспортні пригоди. Саме на дорогах найбільше гинуть мешканці області. Торішні втрати в автоаваріях – 153 людини (у 2015 році – 202). Біда трапляється переважно через перевищення водіями швидкості, порушення правил проїзду перехресть тощо.

Також серед причин загибелі полтавців у надзвичайних подіях – пожежі й утоплення. Вогонь забрав життя у 77 людей, вода – у півсотні. Збитки від пожеж – 58 мільйонів гривень. Найбільше НП трапилось у Полтаві й Кременчуці.

Про це та інше говорили на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації, де підбили підсумки функціонування системи цивільного захисту області у році, що минув, і визначили завдання на поточний. Присутні проаналізували статистику надзвичайних ситуацій та подій, обговорили питання протидії таким випадкам, проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, стан централізованої системи оповіщення тощо.

Начальник управління з питань цивільного захисту ОДА Віктор Стеблянко звернув увагу на те, що торік кількість надзвичайних подій зменшилась на 19 відсотків. Завдяки діям рятувальників, органів влади і самоврядування зберегли на 41 людське життя більше. Не трапилось жодного випадку загибелі людей на воді біля облаштованих пляжів.

За кошти обласного бюджету придбані два пожежних автомобілі й телесистема швидкого виявлення лісових пожеж. Кількість лісових пожеж значно зменшилася: з 43 у 2015 році до 2 у 2016-му, торф’яних відповідно – із 34 до 9 випадків.

– Щодо детального вивчення надзвичайних подій, які траплялися в області, ми провели моніторинг і аналіз, щоб оперативно реагувати на всі ці моменти. Ретельний аналіз допоможе упереджувати появу НП і людських жертв там, де це можливо, – відзначив голова облдержадміністрації Валерій Головко, який вів засідання.

Стан готовності захисних споруд, який в області дещо погіршився, завдання із запобігання НП і реагування на них проаналізував директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Михайло Маюров.

Начальник головуправління Держпродспоживслужби в області Геннадій Пікуль відзначив економічні ризики від захворювання на африканську чуму свиней, розповів про заходи профілактики. Торік 10 випадків цієї небезпечної хвороби зафіксовані на Полтавщині. Існує й загроза занесення в регіон пташиного грипу.

Про легалізацію заробітної плати та зайнятість населення на колегії розповіла директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Область займає 7-ме місце в державі за кількістю застрахованих осіб, які сплачують єдиний страховий внесок відносно кількості працюючих.

– Головне завдання сьогодні – легалізація трудових відносин та створення робочих місць. Середньооблікова кількість штатних працівників за минулий рік скоротилась на 17 тисяч осіб. Найбільше падіння – в Кременчуці, Полтаві, Горішніх Плавнях, Миргороді, Гадяцькому, Лохвицькому, Чутівському, Пирятинському та Решетилівському районах. Скорочення відбулося майже в усіх галузях, – відзначила доповідачка. – Нині легалізація зайнятості є відправною точкою для розвитку регіону. Минулого року ми відновили діяльність робочих груп із легалізації. Так, через діалог із роботодавцями вдалося легалізувати 1058 робочих місць.

Наведений на колегії аналіз свідчить, що економічно активного населення в області 650 тисяч людей, зайнятого – 567 тисяч, безробітного – 83 тисячі. У формальному секторі економіки працюють 393 тисячі осіб, у неформальному, тобто нелегально, – 174 тисячі, або 30 відсотків, при середньодержавному показнику 44 відсотки.

Під час рейдів такі робочі групи, зауважив голова Семенівської РДА Сергій Федоренко, стикалися з ситуацією, коли не тільки власники закладів і роботодавці приховують неофіційних працівників, а й самі робітники не хочуть оформлятися, щоб не мати офіційного доходу і не втрачати субсидій і соціальних виплат.

За “нелегалів” передбачені значні штрафи.

– Ми повинні боротися із цим явищем і доводити, що “тіньова зарплата” – це злочин. І через створення нових робочих місць, зокрема, легалізувати зайнятість. Окрім робочих груп, які займаються легалізацією, має бути ще й потужна інформаційна кампанія для населення, – підсумовуючи питання, підкреслив Валерій Головко.

Органи Держпраці області торік виявили понад 12 тисяч порушень у сфері охорони праці, до відповідальності притягнуті 603 особи, у тому числі 36 керівників. Зупинили роботу 830 механізмів. На початку минулого року на підприємствах Полтавщини існувала понад 30-мільйонна заборгованість із виплати заробітної плати, повідомив на колегії начальник управління Держпраці в області Сергій Щербак. Зарплату заборгували понад 8 тисячам працівників. Керівникам внесено 53 приписи, після цього 31 підприємство повністю чи частково погасило заборгованість на суму

4 мільйони 73 тисячі гривень.

Присутні також заслухали звіт голови Решетилівської РДА Романа Перепелиці про забезпечення економічного і соціального розвитку району. Серед здобутків керівник назвав поновлення роботи цеху з виробництва вершкового масла на Решетилівському маслозаводі, де створено 80 робочих місць; відтворення й розвиток галузі садівництва. Звіт члени колегії узяли до відома.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”