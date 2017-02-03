Із такою ініціативою виступила міська влада Кременчука щодо лікування дітей протягом першого дня їх перебування на стаціонарному лікуванні за бюджетні кошти. Як повідомляє прес-служба Кременчуцької міської ради, на ці цілі, в тому числі на оплату медикаментів і перев’язувальних матеріалів, у вільному залишку міського бюджету передбачено понад 1 млн гривень.

На черговому засіданні сесії міської ради, що відбудеться наприкінці січня, депутати мають ухвалити відповідне рішення.