Лікування коштом міського бюджету

Опубліковано: 3 Лютого 2017

Із такою ініціативою виступила міська влада Кременчука щодо лікування дітей протягом першого дня їх перебування на стаціонарному лікуванні за бюджетні кошти. Як повідомляє прес-служба Кременчуцької міської ради, на ці цілі, в тому числі на оплату медикаментів і перев’язувальних матеріалів,  у вільному залишку міського бюджету передбачено понад 1 млн гривень.
На черговому засіданні сесії міської ради, що відбудеться наприкінці січня, депутати мають ухвалити відповідне рішення.

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Рубрика: ГОЛОВНА
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