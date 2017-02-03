Із такою ініціативою виступила міська влада Кременчука щодо лікування дітей протягом першого дня їх перебування на стаціонарному лікуванні за бюджетні кошти. Як повідомляє прес-служба Кременчуцької міської ради, на ці цілі, в тому числі на оплату медикаментів і перев’язувальних матеріалів, у вільному залишку міського бюджету передбачено понад 1 млн гривень.
На черговому засіданні сесії міської ради, що відбудеться наприкінці січня, депутати мають ухвалити відповідне рішення.
Лікування коштом міського бюджету
Із такою ініціативою виступила міська влада Кременчука щодо лікування дітей протягом першого дня їх перебування на стаціонарному лікуванні за бюджетні кошти. Як повідомляє прес-служба Кременчуцької міської ради, на ці цілі, в тому числі на оплату медикаментів і перев’язувальних матеріалів, у вільному залишку міського бюджету передбачено понад 1 млн гривень.