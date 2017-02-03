Наведемо лад у домі?

Опубліковано: 3 Лютого 2017

В облдержадміністрації працюють над реалізацією Субрегіональної стратегії поводження з твердими побутовими відходами Полтавського субрегіону. Загалом було обстежено 6 ділянок для будівництва відповідного полігона. Попередньо визначено земельну ділянку на автотрасі Полтава – Машівка. Також розглянуто форми Договору про співробітництво територіальних громад у створенні спільного комунального підприємства.
У рамках стратегії передбачена поетапна реалізація субпроекту. Спочатку планується облаштування полігонів на місцях згідно з чинним законодавством, наступний крок – організація збору сміття, потім – відсортування і вивіз твердих побутових відходів до сучасного сміттєпереробного заводу.

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Рубрика: ГОЛОВНА
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