В облдержадміністрації працюють над реалізацією Субрегіональної стратегії поводження з твердими побутовими відходами Полтавського субрегіону. Загалом було обстежено 6 ділянок для будівництва відповідного полігона. Попередньо визначено земельну ділянку на автотрасі Полтава – Машівка. Також розглянуто форми Договору про співробітництво територіальних громад у створенні спільного комунального підприємства.

У рамках стратегії передбачена поетапна реалізація субпроекту. Спочатку планується облаштування полігонів на місцях згідно з чинним законодавством, наступний крок – організація збору сміття, потім – відсортування і вивіз твердих побутових відходів до сучасного сміттєпереробного заводу.