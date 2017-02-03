Фонд матеріальної допомоги

Опубліковано: 3 Лютого 2017

Депутати Полтавської міськради розглянуть та затвердять Порядок надання матеріальної допомоги із фонду депутата малозабезпеченим громадянам і тим, хто  перебуває у скрутному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого захворювання, інших складних обставин.  Фінансування відбувається за рахунок коштів міського бюджету. Обсяг адресної матеріальної допомоги одному заявнику одним депутатом протягом бюджетного року не може перевищувати 1000, а в окремих випадках – 2000 гривень.

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Рубрика: ГОЛОВНА
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