Депутати Полтавської міськради розглянуть та затвердять Порядок надання матеріальної допомоги із фонду депутата малозабезпеченим громадянам і тим, хто перебуває у скрутному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого захворювання, інших складних обставин. Фінансування відбувається за рахунок коштів міського бюджету. Обсяг адресної матеріальної допомоги одному заявнику одним депутатом протягом бюджетного року не може перевищувати 1000, а в окремих випадках – 2000 гривень.