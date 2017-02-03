Полтавці почали менше розраховуватися за отримані комунальні послуги. Так, рівень розрахунків за теплопостачання багатоквартирних житлових будинків із початку нинішнього опалювального сезону становить трохи більше 50 відсотків. Керівництво ПОКВПТГ “Полтаватеплоенерго” постало перед дилемою: закуповувати природний газ чи виплачувати зарплату своїм працівникам. І це – в розпал зими! У зверненні до обласної влади прохання – профінансувати теплове господарство на 50 мільйонів гривень. Складна ситуація і в КП “Полтававодоканал”, які теж просять 20 мільйонів. Загалом від комунальників надійшло запитів на 76 мільйонів гривень