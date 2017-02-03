6 лютого в Україні стартує реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року. Зареєструватися на ЗНО-2017 може особа, яка вже має повну загальну середню освіту або здобуде її у поточному навчальному році.

Подання реєстраційних документів триватиме з 6 лютого до 17 березня на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua).

До початку реєстрації необхідно: підготувати копію документа, що посвідчує особу (паспорт або інше), дві однакові фотокартки для документів розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку; у Правилах прийому до вищого навчального закладу дізнатися перелік предметів ЗНО, необхідних для вступу.

Крок 1. На веб-сайті testportal.gov.ua за допомогою спеціального сервісу сформувати та оформити реєстраційну картку (заповнити власноруч частину «Заява», поставити дату й підпис, наклеїти фотокартки).

Крок 2. Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів поточного року зареєструватися та подати до закладу, в якому навчаються, такий комплект документів: реєстраційну картку; копію документа, що посвідчує особу; інші документи у разі потреби. Школа надсилає список випускників і комплекти реєстраційних документів випускників до Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Випускники минулих років, учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів самостійно або за допомогою пунктів реєстрації формують комплект реєстраційних документів: реєстраційну картку; копію документа, що посвідчує особу; копію документа про повну загальну середню освіту (або довідку з місця навчання, що підтверджує здобуття її в поточному навчальному році); інші документи у разі потреби (копію свідоцтва про зміну імені, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу – для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою).

Комплект документів надсилають реєстраційним листом у встановлені строки (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті) до Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Крок 3. Отримати від регіонального центру Сертифікат, реєстраційне повідомлення учасника ЗНО, інформаційний бюлетень “ЗНО 2017 рік”.

Учасник ЗНО може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію до 31 березня 2017 року, та надіслати до Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (ХРЦОЯО) новий комплект документів та отриманий раніше Сертифікат, що анулюється.

За консультацією або технічною допомогою можна звернутися до пунктів реєстрації. Перелік таких пунктів та графік їх роботи буде розміщено на сайтах УЦОЯО testportal.gov.ua та ХРЦОЯО zno-kharkiv.ogr.ua.

Для вступу до вищих навчальних закладів вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років.

Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти.