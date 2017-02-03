2016 рік став ще одним роком серйозної перевірки підприємств групи “КрАЗ” на чолі з Кременчуцьким автозаводом на міцність. Група витримала її гідно. Головним підсумком 2016 року ПАТ “АвтоКрАЗ” вважає збереження стійких позицій, робочих місць, трудового колективу, а також виконання соціальних зобов’язань.

Перевірку на міцність пройшли гідно

Однією з визначальних подій минулого року стало отримання сертифіката системи менеджменту якості для автовиробництв ISO/TS 16949: 2009. З отриманням цього документа “АвтоКрАЗ” приєднався до світової автомобільної спільноти.

Поповнення модельного ряду перспективними автомобілями, розробленими і створеними на автозаводі, – безперечно, важливий результат і заслуга всього трудового колективу в 2016 році. В умовах обмеженого фінансування, спаду споживчого попиту, жорсткої економії та інших негативних факторів, пов’язаних із поглибленням економічної кризи, вдалося випустити лінійку нових машин для комунальних і дорожніх господарств, силових структур України, підрозділів ДСНС. Серед них: малотоннажний самоскид КрАЗ-5401С2, броньований КрАЗ-Халк, середньотоннажне шасі КрАЗ-5401Н2, всюдихідне шасі КрАЗ-5401НЕ, землерийна машина на броньованому шасі КрАЗ-5233НЕ, піротехнічний броньований автомобіль КрАЗ-5233НЕ, КрАЗ-Спартан із безпілотним обладнанням тощо.

За 2016 рік, у порівнянні з 2015-м, “КрАЗ” продемонстрував зростання виробництва напівпричепів на 20 відсотків, причепів – на 47, продукції ливарного виробництва – на 20, запасних частин – на 3 відсотки. При цьому на експорт призначено 53 відсотки продукції, 47 – для потреб України.

У переліку минулорічних досягнень “АвтоКрАЗу” – підвищення соціальних стандартів. Зокрема, раз на квартал підвищувалися зарплати працівникам. На “КрАЗі” введено нове Положення “Про матеріальне стимулювання молодих робітників і фахівців”, яке передбачає низку пільг та компенсацій. Це, наприклад, відшкодування вартості харчування в їдальнях заводу з розрахунку 15 гривень за один робочий день, доплата до заробітної плати від 20 відсотків і до половини від “мінімалки” щоквартально.

Попри гострий дефіцит вільних ресурсів, “КрАЗ” у минулому році зробив щедрий подарунок місту, його жителям, а також і Палацу культури “КрАЗу” до його 65-річного ювілею. Акціонери заводу прийняли рішення про проведення капітального ремонту цього історичного пам’ятника. Багато робіт було виконано в зазначені терміни, вони продовжаться і в поточному році.

Цьогоріч “АвтоКрАЗ” планує виробити 1200 автомобілів, що підкріплено заявками і договорами. Підприємство розраховує на збільшення цього показника за підсумками року – за рахунок активізації роботи збутових структур. Для успішного старту є все необхідне.

Група підприємств націлена на розширення і розвиток

У 2017 році всі підприємства, що входять до групи “КрАЗ”, працюватимуть над якістю і споживчими властивостями своєї продукції, зниженням витрат, енергозбереженням. Кінцева мета – зростання обсягів, розвиток, модернізація, розширення географії поставок.

Зростання реалізації в 2016 році порівняно з попереднім задекларували: Токмацький ковальсько-штампувальний завод – на 21,2 відсотка, Полтавський автоагрегатний завод – майже на 9 відсотків, Маріупольський авторадіаторний завод – на 6 відсотків, Херсонський завод карданних валів минулоріч зберіг обсяги реалізації практично на рівні попереднього 2015 року.

ПАТ “Кам’янець-Подільський автоагрегатний завод” і “КрАЗ-Лізинг”, хоча й стали аутсайдерами за річними показниками серед учасників групи, проте на тлі різкого падіння підприємств галузі спрацювали досить продуктивно.

Наразі на підприємствах групи трудяться близько 5 тисяч працівників. Головне підприємство – ПАТ “АвтоКрАЗ”, – як і раніше, задає темп загальній командній роботі, розміщуючи замовлення на виробництво і освоєння нової продукції в рамках програми імпортозаміщення.

Презентували продукцію перед Кабміном

Наприкінці січня відбулася нарада Кабінету Міністрів із питань підтримки виробництва спеціальної вантажної техніки в Україні, яку провів Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Народний депутат Костянтин Жеваго та генеральний директор ПАТ “АвтоКрАЗ” Роман Черняк разом із першим віце-прем’єр-міністром – міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим, віце-прем’єр-міністром України Володимиром Кістіоном, керівництвом Міністерства оборони, МВС, ДСНС, “ДАК “Автомобільні дороги України” взяли активну участь у роботі заходу.

На нараді високопосадовцям було презентовано продукцію єдиного вітчизняного виробника вантажних автомобілів – ПАТ “АвтоКрАЗ”. У ході перегляду та обговорення презентації було зазначено, що підприємство наразі має достатній кадровий, виробничий та технічний потенціал, аби забезпечити усі галузі економіки України сучасною технікою власного виробництва. При цьому інтегрувати у виробничий процес багато інших підприємств машинобудівної галузі країни і таким чином забезпечити їх замовленнями, збільшити відрахування до бюджетів різних рівнів, створити в країні нові робочі місця. Було наголошено, що сьогодні “АвтоКрАЗ” “годує” понад 5 тисяч працівників групи “КрАЗ” і ще багатотисячну громаду із понад 200 українських підприємств – постачальників сировини, матеріалів, комплектуючих.

Учасники наради обговорили також потреби держави в автотехніці, головні проблеми, що виникають під час експлуатації, а також можливості нарощувати її виробництво. “Нам треба створювати додану вартість і робочі місця в Україні. Виходячи з того, що потреби держави величезні, переконаний: наше машинобудування не повинно стояти осторонь. Треба надати йому серйозну підтримку. Я не збираюся лобіювати конкретного виробника, я хочу лобіювати локалізацію. Для розвитку нашої держави маємо максимально закуповувати те, що виробляється в Україні, ту продукцію, що забезпечує українців робочими місцями”, – наголосив Глава Уряду під час наради.

Володимир Гройсман звернув увагу на внутрішню потребу в комунальній, військовій техніці, локомотивах та вагонах для Укрзалізниці.

За словами Прем’єра, у 2017 році на закупівлю Укравтодором машин і механізмів для прибирання магістральних доріг виділено 250 мільйонів гривень, ще 600 мільйонів – на придбання пожежно-рятувальної техніки для ДСНС і ще 500 – на сільськогосподарську техніку.

“Для нас масштабно важливо, щоб ми зробили такий пул, яким можемо завантажувати наші підприємства. Для мене важлива локалізація”, – ще раз наголосив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр поставив завдання розробити технологічну карту щодо потреб державних структур у закупівлі техніки, потужностей виробників та з визначенням економічних вигід щодо економії Державного бюджету і створення нових робочих місць.

“Інвестуючи у власне виробництво, ми повертаємо кошти в бюджет і реінвестуємо в якість життя людей, – наголосив Володимир Гройсман. – Моя позиція – державницька. Мені потрібно, щоб люди мали роботу, отримували заробітну плату, а економіка розвивалася”.

ПАТ “АвтоКрАЗ” із надією дивиться у перспективу, сподіваючись, що й візит Прем’єра на підприємство у грудні минулого року, і принципова позиція Уряду щодо розвитку машинобудівної галузі сприятимуть підтримці вітчизняного виробника та економічному розвитку країни в цілому.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст