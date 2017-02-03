У церковному календарі ім’я святителя Іларіона (Юшенова), єпископа Полтавського і Переяславського, з’явилося відносно недавно: прославлення його в лиці місцевошанованих святих відбулося 12 травня 2015 року в Полтавському Хрестовоздвиженському монастирі. 31 січня виповнюється 113 років від дня його преставлення.

Іван Євфимович Юшенов народився 22 лютого 1824 року в Смоленській губернії в родині священика. Навчався у Вяземському духовному училищі, потім – у Смоленській семінарії. Спочатку служив сільським священиком, а невдовзі був призначений у Вознесенський жіночий монастир.

У молодому віці Юшенов овдовів, втратив під час епідемії холери доньку й залишився з двома синами. У 1859 році його призначили настоятелем Смоленського кафедрального собору й благочинним церков Смоленська. Протягом кількох десятиліть отець Іоанн залишався впливовим діячем у житті єпархії – був членом консисторії (заклад при єпископі з управління єпархією), членом і головою ради жіночого єпархіального училища, членом єпархіального семінарського правління.

Після смерті старшого сина Юшенов прийняв чернецтво з ім’ям Іларіон. Далі був настоятелем Смоленського Троїцького монастиря. У 1876 році, після смерті останнього сина, архімандрит Іларіон вирушив на прощу до Києва, де познайомився з Київським митрополитом Філофеєм (Успенським). Через два роки, за поданням останнього, Юшенов був призначений намісником Києво-Печерської Успенської лаври. На цій посаді активно опікувався розбудовою святині.

У 1884-му став єпископом Прилуцьким, вікарієм Полтавської єпархії і прибув для постійного перебування у Полтавський Хрестовоздвиженський монастир. Через два роки він – керуючий Полтавською єпархією і невдовзі – єпископ Полтавський і Переяславський.

Владика Іларіон оновив храми Хрестовоздвиженської обителі, збудував муровану теплу церкву (трапезну), влаштував дім для мандрівників. За його ініціативою відкрили понад 1000 церковнопарафіяльних шкіл. Турботами владики в Полтаві було засноване Сестринське братство “Троєручиця” при Сампсонівській церкві, відділення опікування сліпими, Свято-Макаріївське єпархіальне братство та інші благодійні православні об’єднання, збудовано нове приміщення єпархіального жіночого училища.

Зупинилося серце святителя Іларіона 31 січня 1904 року. Своїй духовній пастві він залишив зворушливий заповіт, що завершувався словами: “Діти дорогі, пом’яніть того, хто любив вас до кінця життя!”

Підготувала Вікторія КОРНЄВА.