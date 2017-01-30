З надією на зміни на краще розпочав новий рік трудовий колектив Крюківського вагонобудівного заводу. Вагонобудівники очікують збільшення кількості замовлень, розширення номенклатури продукції. Так, перед колективом стоїть завдання протягом січня-лютого виконати замовлення на виготовлення сотні вагонів-зерновозів. Щоб впоратися вчасно і якісно, трудівники півскатно-візкового цеху зробили ревізію оснащення та обладнання, постійно контролюють його технічний стан, а зварники, слюсарі зі складання металоконструкцій корпусу вантажного вагонобудування виконують основні технологічні процеси зі складання вагонів. Одночасно на першому прольоті корпусу йде складання ковшових контейнерів. У другій половині січня розпочалися роботи з виготовлення 50 напіввагонів моделі 12-7023-02, а по завершенні складання і передачі продукції замовнику дільницю треба переоснастити під випуск піввагонів іншої моделі. І все ж виробничі потужності підрозділу завантажені не повністю.

Триває освоєння нових видів продукції. Колектив складально-зварювального корпусу виконав договір на виготовлення дослідної партії вагонів-цистерн бункерного типу для перевезення пиловугільного палива. Їх перевагу вже гідно оцінили замовники, які мають намір продовжити співпрацю. Нині виробничий потік переналагодили на складання критих вагонів моделі 11-7038. Протягом першого кварталу необхідно забезпечити виготовлення ста одиниць такої техніки. Виріб для працівників корпусу не новий, тож проблем з його виготовленням не буде, запевняє начальник корпусу Віктор Горб. Задіяні працівники цього виробничого підрозділу і в подальшій модернізації вагонів метро для Київського метрополітену.

Тим часом на дільниці дослідного виробництва працюють над ще одним зразком нової продукції – дослідним контейнером, який буде використовуватися у виробництві лазне-пральних комплексів. Це контейнер нового покоління, і колектив корпусу нині освоює основні технологічні процеси його складання. В січні вже планують здати два дослідних зразки, а далі здійснювати його промислове виробництво відповідно до обсягів замовлень.