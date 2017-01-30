Проблемні питання процесу об’єднання територіальних громад, заплановані на поточний рік заходи обговорили з керівниками виконавчої влади районів на селекторній нараді в облдержадміністрації перший заступник голови ОДА Андрій Пісоцький та директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Інна Іщенко. Звітували всі райони.

– Поблизу Великої Багачки створили громаду з селищної і чотирьох сільських рад, – сказав голова Великобагачанської РДА Камандар Байрамов. –Білоцерківська громада вже створена, там є сектори освіти, культури та туризму тощо. У мене є претензії: тільки надавати субвенції недостатньо, потрібна участь цієї громади у вирішенні існуючих проблем, зокрема соціального захисту.

У Пустовійтовому Глобинського району, що за планом мало стати центром територіальної громади і де ініційований процес її створення, більшість населення не виявила бажання об’єднуватись. У Котельві питання створення громади зі “столицею” у районному центрі, за словами голови РДА Віктора Колоса, зіткнулося зі спротивом селищного голови райцентру. В Лубенському районі, повідомила голова РДА Тетяна Качаненко, Засульська об’єднана громада претендує на 15 кабінетів у райдержадміністрації. Приміщення належить міській раді, яка може надати його в оренду будь-якому орендарю. Машівка запросила приєднуватися до селищної ради навколишні села, і майже всі відмовились. З іншого боку, дієво працюють Шишацька, Білоцерківська, Глобинська територіальні громади, деякі інші мають позитивні напрацювання, діляться досвідом з охочими на семінарах.

– В області уже сформовано 18 об’єднаних територіальних громад. На виконання завдання уряду на Полтавщині розробляється регіональний План заходів на 2017 рік на підтримку добровільного об’єднання громад. Основним завданням голів місцевих державних адміністрацій, районних рад є активізація, супровід місцевих рад на всіх етапах добровільного об’єднання: від ініціювання місцевими радами до прийняття остаточних рішень про об’єднання всіма учасниками процесу, – сказав Андрій Пісоцький.

Формування громад можуть відбуватися і поза планом, вони можуть об’єднуватися вільно, вносячи зміни до плану, відзначалося на селекторній нараді. Головне, щоб громади були спроможними і самодостатніми.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”