“Сьогодні потрібно працювати, щоб мати тверду впевненість у завтрашньому дні”, – переконаний депутат обласної ради Фахраддін Мухтаров. У повсякденному житті й роботі він – людина відкрита. Керується одвічними людськими цінностями, фундаментом яких є родина, повага до мудрості старших, турбота про наймолодших.

Коли трапляється нагода, завжди знайде час і можливість вислухати, поговорити, поділитися власним професійним і життєвим досвідом. Разом з тим – щиро поспілкуватися й попросити поради у людей поважного віку. З особливою повагою і піднесенням говорить депутат про жительок Ганну Макарівну Кузуб із Кузубівки та Галину Сергіївну Дем’янову з Андріївки Хорольського району . Перша усе життя пропрацювала у ланці місцевого господарства, інша багато років трудилася директором Андріївського сільського будинку культури. Життя жінок видалося непростим, та їхні душі наповнюють віра у краще, невичерпний, надихаючий кожного, оптимізм. І головне – у кожному їхньому слові відчувається щира материнська турбота про рідний край, громаду, наче власну родину.

Протягом минулого, 2016, року на виїзних прийомах Фахраддін Мухтаров спілкувався з людьми, керівниками самоврядних органів і навчальних закладів, активно працював як депутат Полтавської обласної ради. Найкращі результати роботи – придбання шкільних автобусів для Вишняківської ЗОШ, Петракіївського НВК та Покровсько-Багачанської об’єднаної територіальної громади. За кошти освітньої субвенції Полтавської обласної ради Хорольському району для дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів придбані оргтехніка та мультимедійне обладнання.

“Коли є реальна потреба для покращення умов навчання наших дітей, – говорить депутат, – нам потрібно всім об’єднуватися для вирішення проблем. Що ми успішно й робимо. Працюємо сьогодні, щоб мати тверду упевненість у завтрашньому дні”.

Сергій МІСЮРЕНКО

Журналіст