Підсумки роботи головного територіального управління юстиції у Полтавській області за 2016 рік підбила на прес-конференції його очільниця Ірина Пашко. За її словами, для управління він був надзвичайно динамічним та успішним. “Я особисто та моя команда намагалися щодня змінювати юстицію як у ставленні до людей, зменшенні бюрократії, так і в формуванні нової філософії її функціонування”, – наголосила вона.

За переконанням Ірини Пашко, поліпшення юридичної обізнаності громадян, правовий захист – надійний шлях забезпечення їх прав і свобод. Тільки у IV кварталі 2016 року лише через бюро правової допомоги на місцях працівниками управління надано громадянам 676 консультацій. Керівництвом здійснювалися особисті прийоми безпосередньо в управлінні та виїзні в районах. Питання, які найбільше хвилюють громадян, узагальнювалися у виступах працівників управління в друкованих та електронних ЗМІ, в безкоштовному щомісячнику управління “Правовий вісник”. Управлінням проведено 398 інших просвітницьких заходів для більш як 18 тисяч осіб. Робота головного територіального управління юстиції в області щодо правової освіти населення у Всеукраїнському огляді-конкурсі визнана кращою.

Триває реформування органів юстиції. Після ліквідації районних управлінь у структурі Головного територіального залишилися 32 відділи державної реєстрації актів цивільного стану (щороку лише ця структура видає більше ста тисяч документів), 31 відділ державної виконавчої служби, 37 державних нотаріальних контор та нотаріальний архів. Загальна штатна чисельність скоротилася на 240 чоловік.

У процесі реформування чільне місце посіла передача на місця повноважень із державної реєстрації. Серед інших нововведень – видача свідоцтв про народження у пологових будинках, видача легальних українських документів за 24 години, “шлюб за добу”, створення комісій із розгляду скарг у сфері державної реєстрації, он-лайн сервіси з отримання необхідної для населення інформації, електронні торги конфіскованого майна, антирейдерські заходи, запровадження електронного сервісу з проставлення апостилю на офіційних документах тощо.

Ірина Пашко навела чимало прикладів цікавої статистики. Так, у порівнянні з 2015 роком помітно зменшилася кількість народжень, реєстрацій та розірвань шлюбів. На 10 відсотків збільшилася кількість змін імен. Простежується чітка тенденція повернення до українських імен, і разом з цим стають популярними рідковживані, незвичні: Агрон, Амін, Аслон, Адель, Альфія… До речі, останнім часом дітей народжується менше, ніж у важкі сорокові минулого століття…

Керівник управління проаналізувала реалізацію державної політики з питань банкрутства та виконавчої служби. Зокрема у роботі останньої в центрі уваги було стягнення заборгованості із заробітної плати.

Ірина Пашко запевнила, що колектив і надалі сприятиме юридичній обізнаності людей, яка є основою успішної країни, країни патріотів.

Віктор КОСТЯНТИНІВ

Журналіст