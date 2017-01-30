Минулий рік став роком перетворень у службі зайнятості, він позначений вагомими показниками в роботі. Так, за словами директора обласного центру зайнятості Катерини Клавдієвої, протягом 2016 року в області працевлаштовано 42 тисячі осіб (у 2015-му – 38 тисяч), із 45 до 51 тисячі зросла кількість запропонованих безробітним вакансій, до 7,7 тисячі збільшилась кількість роботодавців, які співпрацювали зі службою зайнятості.

А ще – 8 тисяч осіб пройшли профнавчання, зросла кількість залучених на громадські роботи безробітних. Службою загалом залучено 23 мільйони гривень для співфінансування громадських робіт. Рівень зареєстрованого безробіття в області знизився і складає 2,3 відсотка, що є найнижчим показником із 2012 року.

“Реформування державної служби зайнятості як сервісної служби на ринку праці: сучасність завдань та перспективи розвитку” – такою була тема прес-конференції, яку в ОКІА “Новини Полтавщини” провела директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва.

У службі збільшилася кількість співробітників, які безпосередньо обслуговують клієнтів, впроваджено вакансію адміністратора залу. Нині напрацьовується законодавча база реформування служби. Будуть переглянуті й вимоги до підходящої роботи та посилення страхового принципу при призначенні допомоги з безробіття. А для працевлаштування молоді без досвіду роботи створюватимуться так звані транзитні робочі місця: на півроку роботодавцю компенсуватимуться державою витрати на зарплату працевлаштованої молоді.

До проблем ринку праці належать часткова невмотивованість безробітних до роботи, нелегальна зайнятість і низький рівень професійних знань. Скажімо, зараз промислові підприємства Кременчука готові прийняти на роботу 1000 осіб робітничих професій. Але потрібних спеціалістів серед безробітних немає, їх доводиться готувати. Найскладніше ж працевлаштуватися безробітним із вищою освітою. Особливий наголос на прес-конференції зроблено на необхідності легалізації трудових відносин. Адже в області близько 170 тисяч зайнятих трудовою діяльністю громадян не є застрахованими. А значить, вони не сплачують страховий внесок і не наповнюють Пенсійний фонд та місцеві бюджети. Тільки торік робочою групою в області легалізовано 1100 робочих місць.

Службою зайнятості впроваджено в роботу новий регламент обслуговування клієнтів, що дозволило скоротити середню тривалість пошуку роботи для населення майже на тиждень. Збільшилася кількість осіб, які отримали робочі місця ще до набуття статусу безробітного.

– Наша функція – працевлаштовувати, а не ставити на облік, – наголосила Катерина Клавдієва.

У 2016 році державною службою зайнятості впроваджено новітні форми роботи. Зокрема, кожен шукач роботи отримав можливість дистанційного навчання та навчання он-лайн. Претенденти на нові робочі місця мають можливість безкоштовно вивчати англійську мову. А для стимулювання розвитку підприємництва розроблено та впроваджено проект краудфандінгової платформи, що дозволяє майбутнім підприємцям проходити навчання та отримувати кошти на відкриття власної справи. Також запроваджено в роботу відеорезюме, он-лайн-співбесіди та відеоревю вакансій, що полегшить процес пошуку роботи.

У цьому році продовжуватиметься робота із працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, інвалідів, ветеранів АТО. Планується відкриття Центрів розвитку підприємництва та поглиблення співпраці з найбільшими роботодавцями області.

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”