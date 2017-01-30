У 2016 році на Полтавщині створено 11 нових дитсадків і навчально-виховних комплексів. Триває цілеспрямована робота із забезпечення потреб населення у дошкільній освіті – розширюється мережа дошкільних закладів, груп та НВК. Нині в області функціонує 633 установи для дошкільнят, у яких виховується майже 50 тисяч малят.

Торік почали працювати дитсадки у селах Ковалеве, Мала Рублівка Котелевського району. Відновив роботу садочок у Василівці Кобеляцького району, запрацювали НВК у Кременцуці, Полтаві, селах Попівка, Мар’янівка Карлівського, Кошманівка Машівського, Петрівка та Заможне Глобинського районів. Крім того, реорганізовані 12 навчально-виховних комплексів: 8 – у Решетилівському, 2 – у Зіньківському, по одному – в Лубенському та Новосанжарському районах. Розпочав роботу приватний дошкільний навчальний заклад “Джерельце” у Скибівщині Великобагачанського району, засновником якого є селянське фермерське господарство “Грунтознавець”.

У діючих дитсадках відкрили додатково 41 групу. Загалом протягом 2016 року створено майже 700 місць у дитячих дошкільних закладах області.