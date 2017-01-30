Досвід підприємства “Докучаєвські чорноземи” у використанні альтернативних джерел енергії вирішили поширити в Карлівському районі. На всіх потужностях підприємства встановили спеціальні котли на пелетах, заощаджуючи таким чином дорогий газ.

“Сьогодні ми практично “злізли з газової голки” і до того ж маємо чималу економію”, – говорить керівник сільгосппідприємства “Докучаєвські чорноземи” Юрій Кобченко. – Два роки тому всі свої котельні – 25 об’єктів – перевели на альтернативне паливо: 30 відсотків лушпиння соняшнику і 70 відсотків – солома. Маємо хорошу ефективність – мінімум у три рази тепло дешевше. Придбані котли окупилися за півтора року.

“Такий досвід можна використати для енергомодернізації в області”, – зазначив голова обласної ради Олександр Біленький, побувавши в “Докучаєвський чорноземах”. – Думаю, це підприємство може брати участь у відповідній програмі Державного фонду енергоефективності.

“Докучаєвські чорноземи” почали переобладнання теплових систем соціальних закладів. Будинки культури чотирьох сіл Карлівського району вже опалюються твердопаливними котлами. У районі поетапно переводитимуть й інші соціальні заклади на альтернативне опалення.