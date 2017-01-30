“Громадський бюджет” у Кременчуці

Опубліковано: 30 Січня 2017

Минулого року в Кременчуці був започаткований проект “Громадський бюджет”. Його суть – в активній участі місцевої громади у вирішенні нагальних проблем шляхом розробки відповідних проектів і залучення коштів міського бюджету до реалізації найкращих із них.
Мешканці Кременчука подали на розгляд 70 громадських ініціатив. Більшість із них стосувалися встановлення сучасних дитячих і спортивних майданчиків, а також облаштування зон відпочинку та вигулу домашніх тварин, реконструкції мереж вуличного освітлення. До відкритого інтернет-голосування за участю більш як 9 тисяч кременчужан допустили 53 проекти. 11 з них отримали найбільшу кількість голосів і будуть профінансовані з міського бюджету (на загальну суму 1,1 млн гривень).
Міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив авторам проектів-переможців сертифікати й зазначив, що деякі проекти, котрі не набрали переможної кількості голосів, частково можуть бути реалізовані за кошти міського бюджету.
Наразі триває розробка проектної документації щодо  проектів-переможців. Містяни тим часом уже готуються до нового конкурсу: у 2017 році заплановано збільшити видатки на грошове забезпечення ініціатив у рамках бюджету співучасті міста до 3,5 млн гривень і реалізувати таким чином 24 громадських пропозиції.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА
“Зоря Полтавщини”

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Рубрика: ГОЛОВНА
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