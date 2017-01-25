Об’єднаймось, брати мої!

Опубліковано: 25 Січня 2017

Уже  третє десятиліття ми живемо у вільній, незалежній державі, про яку духовний пророк української нації Тарас Шевченко міг тільки мріяти. Однак справдилася й пересторога Кобзаря про те, що “Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять…” Тепер свободу і єдність нашої землі знову доводиться відстоювати зі зброєю в руках.
З нагоди Дня Соборності України голова облдержадміністрації Валерій Головко, голова обласної ради Олександр Біленький, Полтавський міський голова Олександр Мамай поклали у Полтаві квіти до пам’ятника одному з найбільших революціонерів нашого народу, апостолу правди Тарасові Григоровичу Шевченку. Саме у ці дні маємо підставу вкотре переосмислити його палке бажання: “Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!”
Також квіти з цієї нагоди представники влади, громадськості, студентська молодь області поклали до меморіальної дошки Голові Директорії УНР, Головному отаману військ УНР Симону Петлюрі та до пам’ятника українському теоретику й організатору кооперативного руху, громадсько-політичному діячеві, педагогу Борису Мартосу.

Анна ВАСЕЦЬКА
“Зоря Полтавщини”

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Рубрика: ГОЛОВНА, Найкраще
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