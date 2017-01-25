Тисячі полтавців у свято Хрещення Господнього відвідали урочисті богослужіння.

У день Водохреща на комунальному підприємстві “Полтававодоканал” традиційно проводяться освячення води і водохресне богослужіння. Обряд здійснив митрополит Полтавський і Миргородський УПЦ Филип.

– Цю воду можна використовувати для освячення житла. Вона очищує, зцілює, надає силу і допомогу від Господа для подолання всяких негараздів у нашому житті. Всіх вітаю з Хрещенням, нехай свячена вода стане приходом благодаті Божої у ваші домівки, ваші серця і душі, і на нашу благословенну Полтавщину, – сказав він.

Владика окропив свяченою водою всіх присутніх, освятив ємності, куди прочани набрали води з освяченої свердловини, і послав людям Боже благословення.

Освячення відбувається на самому водозаборі, тому чудодійна вода приходить в усі оселі полтавців і дарує їм духовну силу та здоров’я, зазначив виконуючий обов’язки директора “Полтававодоканалу” Олександр Єгоров.

Споживають свячену воду натщесерце, з молитвою, прохаючи у Господа благословення та зміцнення душевних і тілесних сил. Життєдайну рідину, яка чудесним чином не псується, бережуть упродовж року для лікування, кроплення, освячення дому і речей та для всякої користі.

Українські народні пісні для присутніх виконав самодіяльний чоловічий хор підприємства.

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На першому міському пляжі на льоду засніженої Ворскли відбулося обрядове дійство “Водохреща”. Бажаючих зануритися у крижану купіль було багато, люди йшли і їхали з усього міста, приміських сіл упродовж всього дня. Тиха морозна сонячна погода (того дня в обласному центрі було -5–7 градусів) дарувала людям гарний настрій і сподівання на те, що хрещенська вода змиє весь негатив, принесе світлі думки.

Службу провів архієпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ КП Федір.

– У це свято вода набуває особливих якостей. Занурившись в освячену купіль, можна позбавитись недугів та очистити душу. Все залежить від віри людської. Якщо людина занурюється з вірою і благочестям, то буде мати користь. Людям дається Божа благодать через святу воду, – звернувся він до вірян.

Після молитви сміливці, тричі перехрестившись, пірнали з головою в освячені купелі – обряд символізує Хрещення Ісуса у водах Йордану.

Біля ополонок чергували працівники водолазно-рятувальної станції, медики і поліція.

Полтавець Олександр купається у Ворсклі на Хрещення вже чотири роки.

– Стає легше на душі, відчуваєш бадьорість, якої вистачає на весь рік. Почуваєшся зовсім по-іншому. Перед купіллю напередодні й зранку треба поститися, обмежувати себе в їжі. Хрещенська вода дуже хороша, дає здоров’я і благодать, – каже чоловік.

– Маю великий досвід купання зимою, в хрещенські морози, і в пітерській Неві, і в полтавській Ворсклі, – ділиться враженнями Юрій Шишкін, полковник у відставці, член ради ветеранів Подільського району. – Відчуття чудові! Після крижаної води вже через кілька хвилин стає тепло.

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П’ятий рік поспіль на ковалівському “Березі свободи” свято Водохреща відбулося під гаслом “Увійди в хрещенську воду – гарну матимеш ти вроду”. Його організатори – народний депутат України Юрій Бублик та Ковалівський сільський голова Олександр Бублик. Воду освятив архієпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ КП Федір. Люду до Ковалівки прибуло чимало. Задля цього було організоване регулярне автобусне сполучення з обласним центром. Від самого початку свята на березі Коломаку сім’ями активно гуртувалися й односельці. Для гостей та місцевих було чимало розваг – етнографічне свято за участю колективів місцевого Будинку культури, козацький куліш, гарячий глінтвейн, фотозона з цікавими героями. Цьогорічною новацією стали іменні дипломи для кожного моржа, за якими були розіграні призи та подарунки. За словами братів Бубликів, із кожним роком у цей день гостей на “Березі свободи” все більше – працює “народна” реклама.

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Водохресні дійства відбулися в усіх містах і районах Полтавщини.

Віктор КІКОТЬ

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”