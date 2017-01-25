Українські бійці, кожного дня ризикуючи життям в зоні Антитерористичної операції, тримають задані позиції, захищають лінію розмежування. Не варто й казати, що у холодну пору року умови їхнього перебування там значно ускладнюються.

Виходячи із потреб військових, адміністрація ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” прийняла рішення відправити їм допомогу. Необхідну суму було виділено зі статті витрат, що зазвичай використовувалась на організацію та проведення святкового концерту з нагоди професійного свята – Дня енергетика.

Далі Полтавський об’єднаний міський військовий комісаріат висловив у офіційному документі перелік інструментів, необхідних військовослужбовцям, які несуть бойові чергування у зоні Антитерористичної операції.

Таким чином, наприкінці року енергетики передали до військового комісаріату прилади, інструменти та обладнання, які незабаром потрапили до військових частин. Серед них – два генератори (НYUNDAI HY 2500L), бензопили, по кілька наборів голівок торцевих, ключів комбінованих, а також сокири і лопати снігові, лампи люмінесцентні, світлодіодні LED, світильники.

У ПАТ “ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” переконані, що хлопцям в зоні Антитерористичної операції, які боронять східні рубежі України, допомагати потрібно постійно. До речі, для компанії подібні проекти – це вже добра традиція, яку тут регулярно підтримують.

Бійці з військових підрозділів, яким надійшла допомога від енергетиків, висловили за неї щиру вдячність.

Адміністрація ПАТ

“ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО”