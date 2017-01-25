З початку нинішнього року в обласній раді апробовується система електронного документообігу. Проведені кілька навчань працівників, де разом із фахівцями обговорені проблеми і новації у використанні системи.

– Найголовніше те, що такий проект запрацював. Справа нова, є багато нюансів, які потрібно виправити. Завдання, яке необхідно виконати першочергово, – повністю інтегрувати наше діловодство у цю систему, – зазначає голова обласної ради Олександр Біленький. – Після “обкатки” нами пілотного проекту до нього зможуть безкоштовно приєднатись усі органи місцевого самоврядування області.