Більше 200 тисяч гривень із місцевого бюджету пропонують миргородцям, які прагнуть поліпшити благоустрій міста. Конкурс проектів проводиться за програмою “Місто активних громадян”, продовженою на 2017–2022 роки. Відібрані соціальні проекти отримають фінансування та організаційну підтримку міської ради. Кошти Програми пропонують використати на благоустрій мікрорайонів, вулиць, покращення умов для людей з обмеженими фізичними можливостями, розвиток велоінфраструктури, збереження та відновлення історично-культурної спадщини міста тощо, розповіла начальник відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту Тетяна Усик.

Торік за цією Програмою встановлені дитячий майданчик, велопарковка, облаштована зона відпочинку “Острів”, створена шкільна радіохвиля, зариблена річка, видано альманах місцевих поетів. На умовах співфінансування реалізовано 18 громадських проектів.