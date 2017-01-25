Початок цього року став справжнім випробуванням для дорожників Полтавщини. Сніг, часті хуртовини й ожеледиця змушували працівників Служби автодоріг та ДП “Полтавський облавтодор” активно працювати і вдень, і вночі. Аби автошляхи області постійно знаходились у придатному для поїздок стані, цілодобово чергує майже 90 механізмів. У разі потреби кількість спецтехніки подвоюється.

– Проїзд дорогами загального користування у межах області повністю забезпечений. Дорожники утримують ситуацію під контролем, – зазначає заступник начальника Служби автодоріг Анатолій Мягкохліб.

Ще один важливий напрямок роботи – розчищення автобусних зупинок, заїзних “кишень” та тротуарів. Із цим фахівці установи також впоралися.