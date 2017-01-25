Торік коштом обласного бюджету в області встановлено 10 спортивних майданчиків зі штучним покриттям.

– Нині є 32 заявки на будівництво таких майданчиків. І думаю, наша спільна позиція у реалізації програми – мінімум 15 майданчиків на 2017 рік, – зазначив депутат, член профільної комісії обласної ради Іван Близнюк.

Під час засідання профільної комісії депутати погодили кількість майданчиків. Потрібно розробити перелік критеріїв, за якими обиратимуться претенденти.

На необхідності врахувати потреби ОТГ у розбудові інфраструктури громад наголосив під час засідання депутат обласної ради Володимир Куцовол.

– Якби можна було, ставили б майданчики в кожному селі. І досвід говорить – вони не стояли б пусткою, – переконаний голова обласної ради Олександр Біленький. – Якщо ж мова про критерії – вони мають бути справедливими, з рівними можливостями й відповідальністю претендентів. Найголовніший – готовність громад до співфінансування.