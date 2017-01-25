Про неї попереджають лікарі-інфекціоністи. Медики вкотре наголошують, що краще недугу попередити, аніж перехворіти. Розпізнати грип нескладно: різке підвищення температури до 39–40°С, сильний біль у горлі, м’язах, суглобах, головний біль, кидає то в жар, то в холод, кашель, нежить – незмінні клінічні ознаки хвороби.

Ефективність вакцинації доведена – від 70 до 90 відсотків. Під час епідемії вона також є ефективною, однак протягом 7–15 днів після вакцинації необхідно проводити неспецифічну медикаментозну профілактику.

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