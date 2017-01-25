Очікується друга хвиля грипу

Опубліковано: 25 Січня 2017

Про неї попереджають лікарі-інфекціоністи. Медики вкотре наголошують, що краще недугу попередити, аніж перехворіти. Розпізнати грип нескладно: різке підвищення температури до 39–40°С, сильний біль у горлі, м’язах, суглобах, головний біль, кидає то в жар, то в холод, кашель, нежить – незмінні клінічні ознаки хвороби.
Ефективність вакцинації доведена – від 70 до 90 відсотків. Під час епідемії вона також є ефективною, однак протягом 7–15 днів після вакцинації необхідно проводити неспецифічну медикаментозну профілактику.
Придбати вакцини у Полтаві можна в мережах аптек “Тріоль”, “Ваша аптека”, “Полтавафарм”, “Ліки Полтавщини”.

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Рубрика: ГОЛОВНА
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