На околиці Запсілля, що в Кременчуцькому районі, не тільки влітку лунає дзвінкий сміх дівчаток і хлопчиків. Дитячий спортивно-оздоровчий центр “Горизонт” на зимових канікулах радо зустрів юних відпочивальників. Різдвяні містерії, веселі розваги на свіжому повітрі й ще безліч цікавинок і приємних сюрпризів увійшли до програми відпочинку зимових гостей “Горизонту”.

Історія цієї дитячої оздоровниці розпочалася у 1973 році. Тривалий час “Горизонт” був структурним підрозділом Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. У 2003-му цей дитячий спортивно-оздоровчий центр передали на баланс Комсомольської, а нині – Горішньоплавнівської міської ради. ПГЗК продовжує опікуватися оздоровницею, надаючи їй фінансову, матеріальну підтримку. Весела й творча атмосфера, свіже лісове повітря, ідеально чистий річковий пляж, цікаві конкурси й розваги ваблять юних відпочивальників протягом усього року із Києва, Харкова, Дніпра, Полтавської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Житомирської областей під “горизонтівські” знамена.

Кілька корпусів спортивно-оздоровчого центру цілком пристосовані до прийому відпочивальників у холодну пору. Одна із родзинок “Горизонту” – унікальна програма “Класний уїк-енд”. У рамках програми учнівські колективи протягом усього навчального року, в тім числі й у зимовий період, мають можливість на вихідних відпочивати в “Горизонті” за індивідуальною програмою.

– Активний відпочинок, снігові розваги, екскурсії, колективні тематичні ігри згуртовують дітей, сприяють зняттю психологічної напруги й вирішенню різних педагогічних завдань, – розповіла директор ДСОЦ “Горизонт” Наталія Мартинович.

* * *

Протягом минулого літнього сезону в “Горизонті” відпочило більше 1,8 тисячі дітей гірників, працівників бюджетної сфери Горішніх Плавнів. Оздоровлювалися в ньому й діти пільгових груп, а також усі бажаючі. За словами Наталії Мартинович, бронювання місць на відпочинок наступного літа вже триває. Із 2013 року в оздоровчому центрі проводяться всеукраїнські молодіжні форуми й турніри під егідою Міністерства освіти і науки України.

Матеріально-технічна база “Горизонту” – одна з найкращих в області й Україні. Капітально відремонтовані корпуси, устатковані новими зручними меблями, чистенькі кімнати, в яких так само затишно, як і вдома, простора їдальня, де влітку завжди прохолодно, п’ятиразове повноцінне харчування, у тім числі й дієтичне, ігрові кімнати, де діють різноманітні гуртки, сучасний тренажерний зал, спортивні майданчики зі штучним покриттям – переваги відпочинку й оздоровлення в “Горизонті” можна перераховувати довго. За словами директора ДСОЦ “Горизонт” Наталії Мартинович, на оновлення матеріально-технічної бази Полтавський ГЗК і благодійний фонд цього підприємства протягом останніх шести років виділили близько 25 мільйонів гривень. Окрім того, починаючи із 2010 року, виконком Горішньоплавнівської міської ради на вирішення нагальних матеріальних проблем комунального спортивно-оздоровчого центру виділяє близько мільйона гривень щороку.

– За ці кошти було повністю реконструйовано чотири спальних корпуси й адміністративно-медичний, а також капітально відремонтовано корпус № 7, інженерні споруди. Минулого року проведені масштабні роботи по заміні систем водопостачання й водовідведення. На ці потреби виконком Горішньоплавнівської міської ради у 2016 році виділив 5,5 мільйона гривень, ще 1,5 мільйона гривень – на реконструкцію спортивних майданчиків.

За словами Наталії Мартинович, такої водовідвідної системи, як тепер у “Горизонті”, немає більше в жодному із дитячих оздоровчих центрів України. Її особливість у тому, що стічні води після фільтрації стають настільки безпечними, що можуть використовуватися для поливу.

“Горизонт” – це злагоджений колектив професіоналів. Багато з тих, хто працює в оздоровчому центрі, колись тут відпочивав, а тепер примножує добрі “горизонтівські” традиції.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”