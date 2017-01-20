У неділю, 22 січня, Герой України, депутат Полтавської обласної ради, голова правління СВК “Батьківщина” Олександр Григорович Коросташов прийматиме найщиріші вітання з нагоди славного 75-річчя. За майже 40 років на чолі господарства скільки будинків, вулиць для земляків зведено, скільки доріг прокладено, скільки кілометрів ріллі переміряно пішки! А скільки разів зустрічав цей чоловік у полях схід сонця і спостерігав, як сідає воно на спокій у золоте пшеничне море!

Від підлеглих завжди вимагав найсуворішої дисципліни, але найвищу планку вимог ставив перш за все перед собою. Його сподвижницький труд – не на якогось недосяжного інвестора чи стороннього власника – винятково задля своїх людей, своєї рідної котелевської землі почався більш як 60 років тому. У чотирнадцять, одразу після семирічки, Сашко Коросташов пішов у колгосп причіплювачем. Покійна мама навіть уявити не могла, якими будуть його подальші трудові університети.

Сьогодні очолюване ним багатогалузеве господарство – сільськогосподарський виробничий кооператив “Батьківщина” – залишається одним із унікальних на теренах України. Адже його засновниками у 1992 році стали всі, хто працював на той момент у колгоспі. Для керівника – невигідно. Для людей – справедливо. Але такий майновий розподіл і такий устрій господарства можливі лише там, де панує абсолютна довіра, де є безперечний авторитет керівника.

Крізь марево років йому, певно, згадуються іноді запах дідового кулешу в садку біля хати, натруджені мамині руки, що шили-перешивали старий одяг для сина у роки надзвичайної бідності. І руйнація визнаного неперспективним рідного села Камінне на Котелевщині, де щороку будували гнізда ластівки під батьківською стріхою. Щоб ніколи не повторилися тяжкі уроки української історії, і працює він так віддано багато десятиліть поспіль. Один із Патріотів, справжніх Будівничих незалежної України. Бо, облітавши півсвіту, такої чудової землі, як котелевська, не бачив ніде. Найріднішої!

Шановний імениннику! Нехай цей славний ювілей додає Вам наснаги й оптимізму, а доля віддячує за працю радістю, здоров’ям та довголіттям, любов’ю й повагою усім, кого любите і поважаєте Ви. І щоб держава нарешті оцінила гідно сподвижницький селянський труд, який завжди був і лишається поза політикою та дешевим піаром.

Многая літа!

Правління, трудовий колектив СВК “Батьківщина”.

До щирих вітань приєднуються і “зоряни” – давні друзі, шанувальники Вашого безперечного хліборобського таланту.