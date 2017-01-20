Наприкінці минулого року в Полтаві відновив роботу колишній легендарний кінотеатр “Колос”, який упродовж п’яти років уже не працював за призначенням. Він діяв із 1961 року в колишньому Полтавському просвітницькому будинку імені Миколи Гоголя, який було споруджено в 1901-му для театру на 1100 глядачів. Тут проходили урочистості з нагоди відкриття пам’ятника Івану Котляревському, в різний час виступали корифеї української сцени Микола Садовський, Марко Кропивницький, Іван Карпенко-Карий, Марія Заньковецька, а також відомі артисти Віра Комісаржевська, Марія Єрмолова, Леонід Собінов. Тут полтавці слухали також Володимира Короленка, Володимира Маяковського…

Тепер тут діятиме власне розважальний комплекс “Колос” із сучасним кінотеатром нового покоління української мережі Wizoria. Як зазначає нова команда комплексу, він порадує своїх глядачів найбільшим у регіоні екраном, який є і одним із найбільших в Україні. Також Wizoria в “Колосі” буде єдиним кінотеатром країни з двома звуковими зонами: одна спрямована на основний зал, друга – на балкон. У кінотеатрі дві зали, де дорослі глядачі й діти матимуть змогу дивитися кінофільми у форматах 2Д і 3Д.

Марія ВІТРИЧ

Журналіст