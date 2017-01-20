У Полтаві, у Палаці дозвілля “Листопад”, відбувся благодійний Різдвяний вечір православної духовної та вокально-хорової музики, організований Полтавською єпархією Української православної церкви.

У залі зовсім не було вільних місць. Чимало глядачів, зачарованих святковим дійством, упродовж кількох годин навіть спостерігали за концертом стоячи у проходах між рядами.

Своє мистецтво дарували народні артисти України Наталія Хоменко та Олександр Василенко. Прославляли Народженого Христа Спасителя архієрейський хор Свято-Макаріївського кафедрального собору під керівництвом протоієрея Олега Приходька, дитячий та юнацький хоровий колектив храму Різдва Пресвятої Богородиці, вокальний колектив “Різдво”, хореографічний колектив “Just dance”, дитячий ансамбль “Дзвіночок”, хор “Благовість”, народний ансамбль танцю “Світанок”, вокальні колективи “Барвінок”, “Покров” і багато інших знаних далеко за межами Полтавщини виконавців.

Різдвяні й літургійні піснеспіви цього святкового вечора можна було почути у виконанні всіх відомих хорів полтавських храмів. Яскравими передзвонами наповнювали свято маленькі щедрівники та колядники. Затамовували подих глядачі, коли зі сцени лунали поезії у виконанні Аріанни Вишневецької та романси, які дарував Олександр Дубовий.

Від імені Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Онуфрія, митрополита Київського і всієї України, Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський УПЦ Филип нагородив міського голову Полтави Олександра Мамая орденом Української Православної Церкви святого князя Ярослава Мудрого.

Організатор та режисер цього незвичайного Різдвяного концерту Тетяна Дубова, а також виконавці були удостоєні Почесних грамот.

Упродовж усього святкового вечора в залі панувала атмосфера справжнього свята. Сотні усмішок глядачів та учасників концерту віддзеркалювалися любов’ю, приязню, теплом, Божою благодаттю.

– Це свідчення нашої єдності у прагненні до миру і злагоди у рідній Україні, дорогі брати і сестри! – наголошував у своєму зверненні до присутніх Високопреосвященніший митрополит Филип.

Анатолій ВАСЕВИЧ

“Зоря Полтавщини”