У Полтаві пройшов традиційний фестиваль з тхеквондо, на якому підбили підсумки року. Спортсмени показали свої вміння, тренери нагородили кращих за досягнення в році, що минув.

Президент Полтавської федерації Юрій Шавиро вручив посвідчення кандидатів у майстри спорту України з тхеквондо (ВТФ) Владиславу Швидкому та Данилу Луговцю, відповідні відзнаки отримали першорозрядники Дмитро Кротин та Ростислав Старенький. Борці, які завоювали найбільшу кількість нагород у відкритих турнірах і чемпіонатах, були нагороджені подяками, кубками та грошовими сертифікатами.

Валентина ПЕТРЕНКО

Журналіст