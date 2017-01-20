Нагороди кращим

Опубліковано: 20 Січня 2017

У  Полтаві пройшов традиційний фестиваль з тхеквондо, на якому підбили підсумки року. Спортсмени показали свої вміння, тренери нагородили кращих за досягнення в році, що минув.
Президент Полтавської федерації Юрій Шавиро вручив посвідчення кандидатів у майстри спорту України з тхеквондо (ВТФ) Владиславу Швидкому та Данилу Луговцю, відповідні відзнаки отримали першорозрядники  Дмитро Кротин та Ростислав Старенький. Борці, які завоювали найбільшу кількість нагород у відкритих турнірах і чемпіонатах, були нагороджені подяками, кубками та грошовими сертифікатами.

Валентина ПЕТРЕНКО
Журналіст

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Рубрика: ГОЛОВНА
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