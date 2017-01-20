· Карате

У Херсоні відбувся міжнародний турнір з кіокушин карате (IKO), в якому взяли участь спортсмени з України, Молдови, Польщі, Румунії, Іспанії, Туреччини. Четверо представників Полтави завоювали медалі: Сергій Івахненко – золоту, Матвій Федорук та Олександр Костенко – срібні, Костянтин Дубина – бронзову.

· Пауерліфтинг

Завершився відкритий чемпіонат Полтавської обласної ради ВФСТ “Колос” з пауерліфтингу. В турнірі змагалися близько 70 спортсменів з різних міст і районів області.

Чемпіонами в різних вагових категоріях стали: серед чоловіків – Павло Березовець, Ярослав Лавренко, Сергій Данильченко (усі – з Миргорода), Владислав Добряк із Кобеляк, представник Диканьки Анатолій Литвак, Євгеній Ліхтанський, Василь Двойченко з Полтави, Тимур Потреба, Іван Половинка, Євген Шаляпін з Кременчука; серед жінок – усі представниці обласного центру: Тетяна Кошель, Вікторія Цимбал, Олена Щербань, Тетяна Бажан.

· Тхеквондо

Харків нещодавно приймав дитячий турнір з тхеквондо “Діти України”. Спортсмени з Полтавщини вибороли на цих змаганнях по сім золотих, срібних та бронзових нагород. Переможцями турніру в своїх вікових категоріях стали: Катерина Ступак, Карина і Кіра Сузими, Олександр Литвин, Владислав Швидкий, Іван Ситник з Полтави, Анна Скриль з Кременчука.

· Плавання

Федерація плавання України затвердила склад національної збірної команди на 2017 рік. У чоловіків до основного складу збірної увійшли учасник Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро 24-річний полтавець Любомир Лемешко і 19-річний полтавець Богдан Касьян. Кандидатом зарахований Єгор Кореньков з Кременчука. У резерві жіночої збірної – Аліса Смірнова і Валерія Тугай з Полтави.