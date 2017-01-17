У зоні проведення АТО з волонтерською місією вкотре побував настоятель Свято-Вознесенської церкви Котельви Микола Ковальов.

Чергову поїздку в зону проведення АТО здійснив активний волонтер, настоятель Котелевського Свято-Вознесенського храму, протоієрей Микола Ковальов. Він побував, зокрема, в містечку Авдіївка Донецької області, у промисловій зоні, зустрівся з бійцями 72-ї окремої механізованої бригади, де служать і наші земляки. Транспорт для цієї поїздки надав директор ТОВ “Агрофірма “Маяк” Вячеслав Прийма.

За словами отця Миколая, отримавши благословення митрополита Полтавського і Миргородського УПЦ Филипа, він прагнув насамперед виконати свої пастирські обов’язки, провести з військовими бесіди на духовні теми, підтримати їх морально, що надзвичайно важливо в умовах бойових дій.

Хвилюючою і теплою була зустріч Миколи Ковальова із земляками, які захищають Вітчизну на передньому краї: Сергієм Новіком, Ігорем Убийсобакою із Котельви та Артуром Латченком із села Більськ.

Уже традиційно священик привіз у зону АТО гуманітарний вантаж, зібраний котелевцями. Зокрема ТОВ “Агрофірма “Маяк” виділило крупи, масло, яйця, вермішель, олію, цукор. Не вперше приєднався до акції з підтримки наших бійців і котелевець Сергій Бойко, який закупив та передав кілька пар теплого взуття, продукти харчування, кошти. Укотре надали благодійну допомогу теплими речами та продуктами приватні підприємці селища Микола Давиденко, Сергій Шевченко, Наталія Міщенко.

Щоб зігріти наших захисників найтеплішими побажаннями й словами вдячності, педагоги та вихованці другої і четвертої шкіл Котельви, Більської ЗОШ, дошкільних навчальних закладів “Пролісок” та “Дзвіночок” написали військовим листи, виготовили обереги, намалювали малюнки, вишили бісером іконки. Найголовніше прохання-побажання уже третій рік незмінне – щоб усі українські герої поверталися додому живими.

Анатолій ДЖЕРЕЛЕЙКО

Журналіст