Одне з найбільших релігійних свят – Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, або Богоявлення, – Свята Православна Церква урочисто відзначає 19 січня. Наступного дня, 20 січня, за церковним календарем – Собор чесного і славного Пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна.

Свято Хрещення Господнього – одне з найдавніших у християнській Церкві. Древня його назва – “Теофанія”, що означає Богоявлення. Святим Богоявленням воно називається тому, що цього дня відкрився людям Бог в усій повноті Пресвятої Тройці: Син Божий прийшов на річку Йордан, щоб хреститися від Іоанна, Отець засвідчив Його синівство Своїм голосом: “Це Син Мій улюблений, Його слухайте”, а Дух Божий у вигляді голуба зійшов на Нього. Від цього дня починаються відкрите служіння Ісуса Христа і Його проповідь. Бо до цього часу Він не проповідував і очікував того моменту, коли має це зробити за волею Свого Небесного Отця.

Преподобний Іоанн Дамаскін писав, що Господь хрестився не тому, що Сам мав потребу в очищенні, а щоб “через води взяти на Себе гріхи світу”, виконати закон, відкрити таємницю Святої Тройці, освятити “водну стихію” і таким чином подати нам приклад Хрещення. Для нас хрещення – це друге народження. За словами Спасителя, той, хто не народиться від води і Духа, не може увійти в Царство Небесне.

У день Богоявлення, після літургії, в пам’ять про Хрещення Ісуса Христа у Йордані, Церква проводить велике освячення води на річках, озерах, джерелах та колодязях. А саме місце, куди йдуть віруючі від храмів на освячення води, називають Йорданом. Чин цей звершується двічі – у навечір’я Богоявлення (18 січня) й у самий день Хрещення Господнього.

Хрещенська вода у православних християн називається “агіасмою”, що у перекладі з грецької означає “святиня”. Віруючі люди ставляться до неї з особливим трепетом і зберігають її протягом року. Дари святої води перелічуються у молитві на освячення води: прощення гріхів, зцілення від недугів, знищення демонів, просвітлення розуму…

Наступного дня після Богоявлення Церква з найперших часів звершує святкування Собору чесного і славного пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна, особливо ушановуючи того, хто послужив таїнству Божественного Хрещення і поклав свою руку на главу Спасителя. Саме слово “собор” означає, що народ збирається до церкви для здійснення богослужіння на честь і похвалу великого Предтечі й Хрестителя Іоанна.

У народі свято Хрещення Господнього називають Водохрещем. Напередодні віруючі люди нічого не їдять – постують. Сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На столі мають бути тільки пісні страви: смажена риба, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутя та узвар. Наступного дня зранку віряни йдуть до церкви святити воду. Цією свяченою водою починається трапеза, нею ж кожний господар кропить усіх членів сім’ї, хату, інші будівлі, криниці.

Підготувала Вікторія КОРНЄВА.