Минулий рік був тридцятим за ліком від трагічної події – катастрофи на Чорнобильській АЕС. Чимало полтавців вирушили на ліквідацію наслідків аварії саме з Лубен. Тепер юні лубенці – серед переможців конкурсу “Знайди Героя Чорнобиля поруч”, проведеного торік національним музеєм “Чорнобиль”, повідомили в Лубенській міській раді.

Автори творів і досліджень, герої їхніх пошуків, вчителі, батьки, члени громадських організацій чорнобильців були присутні на урочистому нагородженні. У конкурсі взяли участь 170 школярів і студентів віком 7–18 років із 14 областей України. У різних номінаціях переможцями стали, зокрема, Яна Шелудько, Юлія Небеська, Денис Погрібняк, Аліна Циганник із Лубен.

Завдяки плідній пошуковій роботі учасників конкурсу музей відкрив 150 нових імен героїв-ліквідаторів, які увійдуть до поіменної електронно-пошукової системи “Книга Пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”. Національний музей висловив вдячність Лубенській міській громадській організації “Ветерани Чорнобиля”.