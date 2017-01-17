Щороку, враховуючи аварійні ситуації, що виникають взимку на автомагістралях через складні погодні умови, український виробник, “АвтоКрАЗ”, пропонує допомогу в забезпеченні дорожніх служб необхідною сучасною універсальною спецтехнікою. А саме – комбінованими дорожніми машинами зі снігоприбиральним, антиожеледним і роторним обладнанням. Для підрозділів ДСНС – аварійно-рятувальну техніку.

Вітчизняний виробник пропонує гнучкий підхід до кожного клієнта, врахування його технічних умов, конкурентну ціну та доступний сервіс. “КрАЗ” готовий забезпечити гарантійне і технічне обслуговування своїх вантажівок, у разі потреби – провести навчання водіїв і механіків.

Нова спецтехніка КрАЗ не лише допоможе побороти сніговий безмір, а й надасть підтримку вітчизняному виробнику. Дорожня техніка КрАЗ, оснащена сучасним спецобладнанням, сприятиме стабілізації дорожньо-транспортної ситуації в країні.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст