У 2016 році на водоймах Полтавщини загинуло 50 людей, серед них – троє дітей. Зимою проблема поводження на водоймах не менш актуальна, ніж влітку, адже річки, озера, ставки сковує лід, на який поспішають рибалки і дітлахи. Нинішнє коливання температур робить лід небезпечним.

У грудні минулого року в області трапився нещасний випадок на тонкій кризі. В селі Заможне Глобинського району провалився під лід та потонув 14-річний підліток. Щоб запобігти подібним трагедіям, батькам не слід залишати дітей без нагляду, а любителям зимового екстриму не треба нехтувати правилами безпеки на льоду.

Основні правила

* Пам’ятайте, що для однієї людини безпечним є лід синюватого або зеленуватого відтінку, товщиною більше 7 см, а для групи людей –

15 см. Лід блакитного кольору – найміцніший, а білого – удвічі слабший. Міцність льоду перевіряйте товстою жердиною, з силою ударяючи нею 2–3 рази в одне і те ж місце. Особливо обережно спускайтеся з берега: лід може нещільно з’єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря.

* Рухаючись по льоду, обходьте ділянки з кущами і травою, вмерзлими гілками дерев, очеретом тощо. Якщо лід недостатньо міцний, негайно зупиніться і поверніться назад тим же шляхом, ковзаючи по поверхні. Не виходьте на лід поодинці, щоб у разі якихось негараздів було від кого отримати допомогу.

* Любителі зимової риболовлі, пам’ятайте, що на льоду не можна скупчуватися в одному місці. Пробивайте ополонки не ближче 4–5 метрів одна від одної. Не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, завжди майте під рукою міцну мотузку довжиною 12–15 метрів; тримайте поруч з лункою дошку або велику гілку.

Якщо лід проломився

* У випадку, якщо все ж провалились під лід, не панікуйте, тримайтеся на плаву, уникаючи занурення з головою. Намагайтесь вилізти на лід, наповзаючи на його край грудьми і почергово витягуючи на поверхню ноги. Вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте в той бік, звідки прийшли, де міць льоду вже відома.

* Якщо ви побачили, що під лід провалилась людина, негайно сповістіть, що йдете на допомогу. Якщо є можливість, підкладіть під себе дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. Наближатись до ополонки треба поповзом, широко розкинувши руки. Не підповзаючи до самого краю ополонки, подайте потерпілому палицю, шарф, ремінь чи щось подібне і витягніть. Витягнуши людину на лід, разом із нею поповзом повертайтесь назад. Якщо ви не самі, тоді, узявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте рішуче і швидко – постраждалий швидко мерзне в крижаній воді, мокрий одяг тягне його донизу.

* Врятовану людину укрийте від вітру і якнайшвидше доставте в тепле місце, розітріть, переодягніть у сухий одяг і напоїть чаєм.

Управління з питань цивільного захисту ОДА.