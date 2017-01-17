Маленьким пацієнтам – безкоштовний Інтернет

Опубліковано: 17 Січня 2017

Доступом до віртуальної мережі забезпечено онкогематологічне відділення Полтавської міської дитячої клінічної лікарні.
– Один із пацієнтів нашого відділення, який перебуває на лікуванні, “замовив” у Діда Мороза Wi-Fi. Більшість пацієнтів, яким на час тривалого лікування призначається постільний режим, мають планшети, ноутбуки. Поява високошвидкісного Wi-Fi із безкоштовним доступом до мережі Інтернет дозволить урізноманітнити дозвілля. Ми вдячні організаторам та спонсорам, які відгукнулися на прохання дітей, – розповідає завідуюча онкогематологічним відділенням Світлана Шевченко.
– Щороку в грудні проводиться благодійна акція “Ялинка янголів”. Її мета – приділити увагу дітям, які найбільше цього потребують. Побажання хлопчика Дмитра на паперовому “янголятку” ми узгодили з адміністрацією лікарні, а компанія Triolan виступила спонсором – відтепер безкоштовно надаватиме послуги Інтернету у відділення, – прокоментувала одна з ініціаторок акції Альона Гончаренко.

Юлія КРАВЧЕНКО
Журналіст

Print Friendly

Related posts:

  1. Добрі справи “Великодня”
  2. Поліція надає документи через Інтернет
  3. Вирішувати пенсійні питання можна через Інтернет
  4. Звітність – через Інтернет
Рубрика: ГОЛОВНА
«
»
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати
12345 (Без оцінки)
Loading...

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.

:?
Вітаємо, Гість
Ввійти Реєстрація
Скайт. Розробка сайтів в Полтаві