Доступом до віртуальної мережі забезпечено онкогематологічне відділення Полтавської міської дитячої клінічної лікарні.

– Один із пацієнтів нашого відділення, який перебуває на лікуванні, “замовив” у Діда Мороза Wi-Fi. Більшість пацієнтів, яким на час тривалого лікування призначається постільний режим, мають планшети, ноутбуки. Поява високошвидкісного Wi-Fi із безкоштовним доступом до мережі Інтернет дозволить урізноманітнити дозвілля. Ми вдячні організаторам та спонсорам, які відгукнулися на прохання дітей, – розповідає завідуюча онкогематологічним відділенням Світлана Шевченко.

– Щороку в грудні проводиться благодійна акція “Ялинка янголів”. Її мета – приділити увагу дітям, які найбільше цього потребують. Побажання хлопчика Дмитра на паперовому “янголятку” ми узгодили з адміністрацією лікарні, а компанія Triolan виступила спонсором – відтепер безкоштовно надаватиме послуги Інтернету у відділення, – прокоментувала одна з ініціаторок акції Альона Гончаренко.

Юлія КРАВЧЕНКО

Журналіст